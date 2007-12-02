  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۹:۴۸

رئیس سازمان سنجش در گفتگو با مهر: زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 87 تغییر نمی کند

رئیس سازمان سنجش در گفتگو با مهر: زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 87 تغییر نمی کند

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از عدم تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 1387 خبر داد.

دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاهها با زمان آزمون کارشناسی ارشد سال 1387 تداخلی ندارد و تنها امتحانات یک دانشگاه در یک روز با این آزمون همزمان است.

وی اظهار داشت: بدین ترتیب، پس از بررسیهای سازمان سنجش آموزش کشور برای تغییر در زمان اعلام شده قبلی و مذاکره با دانشگاهها تصمیم نهایی در زمینه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 1387 گرفته شد.

رئیس سازمان سنجش افزود: این آزمون همانطور که در گذشته اعلام شده بود، در تاریخ 10، 11، 12 و 13 بهمن ماه سال جاری و یک ماه زودتر از سالهای گذشته برگزار می شود.

به گزارش مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی - وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز چندی پیش در مورد زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 87 که طبق اعلام قبلی مقرر شده بود امسال یک ماه زودتر برگزار شود، افزود: ریاست سازمان سنجش آموزش کشور خواستار برنامه های امتحانی پایان ترم دانشگاههای کشور شده است تا بر اساس آن، بررسیهای بیشتری در مورد زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد صورت گیرد و پس از آن تصمیم گیری نهایی اعلام شود.

کد مطلب 596886

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها