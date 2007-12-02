رئیس سازمان سنجش در گفتگو با مهر: زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 87 تغییر نمی کند

دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاهها با زمان آزمون کارشناسی ارشد سال 1387 تداخلی ندارد و تنها امتحانات یک دانشگاه در یک روز با این آزمون همزمان است.

وی اظهار داشت: بدین ترتیب، پس از بررسیهای سازمان سنجش آموزش کشور برای تغییر در زمان اعلام شده قبلی و مذاکره با دانشگاهها تصمیم نهایی در زمینه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 1387 گرفته شد.

رئیس سازمان سنجش افزود: این آزمون همانطور که در گذشته اعلام شده بود، در تاریخ 10، 11، 12 و 13 بهمن ماه سال جاری و یک ماه زودتر از سالهای گذشته برگزار می شود.

به گزارش مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی - وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز چندی پیش در مورد زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 87 که طبق اعلام قبلی مقرر شده بود امسال یک ماه زودتر برگزار شود، افزود: ریاست سازمان سنجش آموزش کشور خواستار برنامه های امتحانی پایان ترم دانشگاههای کشور شده است تا بر اساس آن، بررسیهای بیشتری در مورد زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد صورت گیرد و پس از آن تصمیم گیری نهایی اعلام شود.