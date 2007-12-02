پیروزی رئال مادرید در شب توقف بارسا

به گزارش خبرگزاری مهر، برای رئال مادرید در این دیدار خانگی، رائول(4 و 70) و سانچز(10-گل به خودی) گلزنی کردند . تک گل راسینگ سانتاندر را هم پدرو مونیتیس در دقیقه 73 به ثمر رساند.

بارسلونا در دیگر دیدار حساس دیشب با نتیجه یک بر یک در زمین اسپانیول متوقف شد. اینیستا ابتدا در دقیقه 6 بارسا را پیش انداخت و کورو در دقیقه 69 بازی را به تساوی کشید.

تیم سویا هم با گل آریادلا(86) در خانه آلمریا تن به شکست داد. آلوز از سویا در دقیقه 46 این دیدار از زمین اخراج شد.

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:

* دپورتیوو لاکرونا - اوساسونا

* ختافه - لوانته

* مایورکا - مورسیا

* رکرتیوو هوئلوا - رئال زاراگوزا

* وایادولید - ویارئال

* رئال بتیس - آتلتیکو مادرید

* والنسیا - آتلتیک بیلبائو

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 32 امتیاز

2- بارسلونا 28 امتیاز

3- ویارئال 28 امتیاز

4- اسپانیول 26امتیاز

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18- رکرتیوو هوئلوا 12 امتیاز

19- رئال بتیس 11 امتیاز

20- لوانته 7 امتیاز