یک فوتی و ۵ مصدوم در تصادف جاده روانسر به پاوه

مسعود قلعه سفیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۹:۳۰ صبح امروز ۲۶ آذر تصادف در جاده روانسر به پاوه مابین قوری قلعه و قلهه گاه بر اثر برخورد سمند و وانت به مرکز اورژانس اعلام شد.
وی افزود: سریعاً نیروهای اورژانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اثر این حادثه یک نفر فوت شد و پنج نفر هم مصدوم شدند.
قلعه سفیدی بیان کرد: مصدومین توسط اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود منتقل شدند.
