۲۶ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۱

رییس اورژانس کرمانشاه خبر داد؛

یک فوتی و ۵ مصدوم در تصادف جاده روانسر به پاوه

کرمانشاه- رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از یک فوتی و پنج مصدوم در تصادف جاده روانسر به پاوه خبر داد.

مسعود قلعه سفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۹:۳۰ صبح امروز ۲۶ آذر تصادف در جاده روانسر به پاوه مابین قوری قلعه و قلهه گاه بر اثر برخورد سمند و وانت به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: سریعاً نیروهای اورژانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اثر این حادثه یک نفر فوت شد و پنج نفر هم مصدوم شدند.

قلعه سفیدی بیان کرد: مصدومین توسط اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود منتقل شدند.

