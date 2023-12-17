یک فوتی و ۵ مصدوم در تصادف جاده روانسر به پاوه

مسعود قلعه سفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۹:۳۰ صبح امروز ۲۶ آذر تصادف در جاده روانسر به پاوه مابین قوری قلعه و قلهه گاه بر اثر برخورد سمند و وانت به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: سریعاً نیروهای اورژانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اثر این حادثه یک نفر فوت شد و پنج نفر هم مصدوم شدند.

قلعه سفیدی بیان کرد: مصدومین توسط اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود منتقل شدند.