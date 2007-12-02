کلنگ احداث مسیر ریلی مشترک ایران - ترکمنستان - قزاقستان به زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم همچنین سند سه جانبه ریلی بین الدول ما بین سه کشور ایران - ترکمنستان - قزاقستان جهت همکاری در طراحی و احداث این مسیر ریلی به امضا روسای راه آهنهای سه کشور رسید.

طول این مسیر 910 کیلومتر بوده که 700 کیلومتر آن در خاک ترکمنستان و 82 کیلومتر آن در ایران و بقیه درخاک قزاقستان است.

پیرو بیانیه مشترک صادره بین روسای جمهوری سه کشور ایران - ترکمنستان ، قزاقستان در حاشیه اجلاس روسای جمهور حاشیه دریای خزر که 24 مهر در تهران برگزار شد، احداث این مسیر ریلی مورد توافق قرار گرفته است.

این مسیر جدید در طول مسیر خود از شهرهای گرگان ( ایران ) ، اترک ، برکت، قزیل قایا ( ترکمنستان ) ، اوزن ( قزاقستان ) عبور خواهد کرد.