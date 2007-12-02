صدرنشینی جوانه در لیگ برتر تکواندو تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم های حاضر در این رقابت ها دیدارهای هفته سوم و چهارم خود رادر سالن آزادی برگزار کردند. در هفته سوم این رقابت ها، تیم تکواندو جوانه در یک بازی برتر پیام نور را 7 بریک شکست داد. نزاجا با همین نتیجه از سد سیمای باقرشهر گذشت و دانشگاه آزاد با نتیجه 7 بر صفر عرفان را شکست داد و دیدار دو تیم بنیان صنعت و کانون زبان آوید به تساوی 4 بر4 انجامید.



اما مهم ترین دیدار هفته چهارم را دو تیم دانشگاه آزاد و دانشگاه پلیس ناجا که از این تیم به عنوان پاس یاد می شود و تداعی کننده دیدارهای دیدنی این دو تیم در لیگ برتر باشگاه های کشور بود برگزار کردند که در نهایت این دانشگاه پلیس بود که در یک بازی برتر نفرات دوم تیم اصلی دانشگاه آزاد را 6 بر2 شکست داد.

جوانه هم در دومین بازی خود نزاجا مدافع عنوان قهرمانی را 7 بریک از پیش رو برداشت و بنیان صنعت هم با هدایت حمید باقی تژاد 8 بر صفر عرفان را از پیش رو برداشت. دیدار دو تیم های پیام نور و کانون زبان آوید هم با تساوی 4 بر4 خاتمه یافت.



در پایان هفته چهارم مجتمع جوانه با 9 امتیاز و تفاضل برد انفرادی 18 در صدر جدول ایستاد. دانشگاه پلیس ناجا با 9 امتیاز و تفاضل 14 در مکان دوم است و تیم های پیام نور و بنیان صنعت به ترتیب با 7 و 5 امتیاز در مکان های بعدی قرار دارند.