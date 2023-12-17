۲۶ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۸

استاندار بوشهر:

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت جامعه را از آسیب‌ها مصون می‌دارد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت جامعه را از همه آسیب‌ها مصون می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح یکشنبه در آئین تشییع شهدای گمنام در بوشهر با قدردانی از حضور باشکوه مردم در تشییع شهدای هشت س ال دف اع مقدس، اظهار داشت: مردم قدرشناس با حضور در تشییع پیکر شهیدان بار دیگر بر تداوم راه و آرمان شهیدان تاکید کردند.

وی با بیان اینکه شهیدان به امر امام راحل برای دفاع از انقلاب اسلامی به جبهه رفتند گفت: شهیدان در ۸ سال دفع مقدس در عملیات‌های گوناگون جان و تمام هستی خودشان را در راه امام راحل تقدیم خداوند متعال کردند.

استاندار بوشهر حضور باشکوه مردم را سبب تقویت روحیه مقاومت، فداکاری و ایثار دانست و بیان کرد: همان گونه که شهیدان این راه رفتند و جان خود را برای حفظ نظام اسلامی و آرامش جامعه فدا کردند قطعاً تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان و ارزش‌ها که آنان برای آن شهید شدند سبب تقویت روحیه معنوی در جامعه و استحکام و انسجام بیشتر جامعه می‌شود.

محمدی‌زاده شهیدان را نماد و الگو ایثار و جهاد در راه خدا دانست و تاکید کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت جامعه را از همه آسیب‌ها مصون می‌کند.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی در اوج اقتدار و قدرت قرار دارد گفت: روحیه جهادی در همه نیروهای مسلح متبلور است و این مهم سبب اقتدار و صلابت نیروهای نظامی و انتظامی شده است.

کد مطلب 5968927

