به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح یکشنبه در آئین تشییع شهدای گمنام در بوشهر با قدردانی از حضور باشکوه مردم در تشییع شهدای هشت س ال دف اع مقدس، اظهار داشت: مردم قدرشناس با حضور در تشییع پیکر شهیدان بار دیگر بر تداوم راه و آرمان شهیدان تاکید کردند.

وی با بیان اینکه شهیدان به امر امام راحل برای دفاع از انقلاب اسلامی به جبهه رفتند گفت: شهیدان در ۸ سال دفع مقدس در عملیات‌های گوناگون جان و تمام هستی خودشان را در راه امام راحل تقدیم خداوند متعال کردند.

استاندار بوشهر حضور باشکوه مردم را سبب تقویت روحیه مقاومت، فداکاری و ایثار دانست و بیان کرد: همان گونه که شهیدان این راه رفتند و جان خود را برای حفظ نظام اسلامی و آرامش جامعه فدا کردند قطعاً تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان و ارزش‌ها که آنان برای آن شهید شدند سبب تقویت روحیه معنوی در جامعه و استحکام و انسجام بیشتر جامعه می‌شود.

محمدی‌زاده شهیدان را نماد و الگو ایثار و جهاد در راه خدا دانست و تاکید کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت جامعه را از همه آسیب‌ها مصون می‌کند.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی در اوج اقتدار و قدرت قرار دارد گفت: روحیه جهادی در همه نیروهای مسلح متبلور است و این مهم سبب اقتدار و صلابت نیروهای نظامی و انتظامی شده است.