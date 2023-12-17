به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیزاده صبح یکشنبه در آئین تشییع شهدای گمنام در بوشهر با قدردانی از حضور باشکوه مردم در تشییع شهدای هشت س ال دف اع مقدس، اظهار داشت: مردم قدرشناس با حضور در تشییع پیکر شهیدان بار دیگر بر تداوم راه و آرمان شهیدان تاکید کردند.
وی با بیان اینکه شهیدان به امر امام راحل برای دفاع از انقلاب اسلامی به جبهه رفتند گفت: شهیدان در ۸ سال دفع مقدس در عملیاتهای گوناگون جان و تمام هستی خودشان را در راه امام راحل تقدیم خداوند متعال کردند.
استاندار بوشهر حضور باشکوه مردم را سبب تقویت روحیه مقاومت، فداکاری و ایثار دانست و بیان کرد: همان گونه که شهیدان این راه رفتند و جان خود را برای حفظ نظام اسلامی و آرامش جامعه فدا کردند قطعاً تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان و ارزشها که آنان برای آن شهید شدند سبب تقویت روحیه معنوی در جامعه و استحکام و انسجام بیشتر جامعه میشود.
محمدیزاده شهیدان را نماد و الگو ایثار و جهاد در راه خدا دانست و تاکید کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت جامعه را از همه آسیبها مصون میکند.
وی با بیان اینکه ایران اسلامی در اوج اقتدار و قدرت قرار دارد گفت: روحیه جهادی در همه نیروهای مسلح متبلور است و این مهم سبب اقتدار و صلابت نیروهای نظامی و انتظامی شده است.
