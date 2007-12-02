کره جنوبی خواهان میله های سوخت هسته ای کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، یک منبع در دولت کره جنوبی خبر داد : نمایندگان شش کشور در مذاکرات شش جانبه که قرار است به زودی برگزار شود؛ باید درباره نحوه از بین بردن سوخت اتمی برداشته شده از راکتور هسته ای کره شمالی تصمیم گیری کنند.

این منبع افزود: انتقال میله های سوختی کره شمالی به کره جنوبی گزینه ای است که هم اکنون در دست بررسی است، اما اینکه این میله های سوختی برای نیروگاه های اتمی کره جنوبی قابل استفاده هستند یا خیر، باید تحقیقات تکمیل شود.

این منبع به موضع کره جنوبی درباره پلوتونیوم غنی شده در سطح سلاح اتمی که کره شمالی از میله های سوختی مصرف شده استخراج کرده، اشاره نکرد.



"چون یونگ وو"، مسئول ارشد مذاکرات هسته ای کره جنوبی با کره شمالی روز جمعه گفته بود عملیات غیرفعال سازی تاسیسات هسته ای این کشور به خوبی پیش می رود و هزاران میله سوخت مصرف شده قرار است از ابتدای سال آینده میلادی از یک راکتور پنج مگاواتی به یک استخر خنک کننده منتقل شوند.

کره شمالی طبق توافقنامه فوریه گذشته پذیرفت دربرابر دریافت مشوقهای اقتصادی و سیاسی، برنامه هسته ای خود را کنار گذارد. غیرفعال سازی راکتور یونگ بیون که راکتور اصلی غنی سازی پلوتونیوم برای ساخت سلاح اتمی است؛ یکی از مراحل اصلی خلع سلاح اتمی پیونگ یانگ محسوب می شود.