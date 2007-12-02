وزیر ارشاد عصر دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بودجه این وزارتخانه گفت : اتفاق جدیدی در این مورد نیفتاده، جزهمان نشانه های خوبی که بگوئیم بودجه پیش بینی شده ما نسبت به سال گذشته ارتقای قابل توجهی یافته است. این بودجه به مجلس می رود و باید منتظر باشیم و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه پیشنهادی وزارت ارشاد بیش از450 میلیارد تومان است ( رقمی که معاون فرهنگی این وزارتخانه ذکر کرده بود) گفت : رقم بودجه پیش بینی شده برای وزارت ارشاد و میزان درخواستی ما حتی بیش از 500 میلیارد تومان و بالاتر از این حرفهاست اما بالاخره آن تصمیمی که در نهایت گرفته می شود برای ما محترم است.

وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به این پرسش که "آیا صرف تخصیص بودجه بیشتر می تواند از فرهنگ رفع مظلومیت کند؟" گفت: اینکه گفته شود صرف افزایش بودجه حلال مشکل نیست، حرف ما هم هست. ما هم نگفته ایم که فقط با افزایش بودجه مشکلات حل می شود. ما برنامه ریزی کرده ایم و بالاخره وقتی می خواهیم برنامه ها را عملیاتی کنیم، جلوی هر کدام از آنها رقمی نوشته می شود. وقتی این رقمها را جمع می زنیم می بینیم که با بودجه های موجود نمی شود برنامه ها را محقق کرد.

صفارهرندی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب هم که اول بار تعبیر مظلومیت فرهنگ را به کار بردند، فرمودند که برای رفع مظلومیت بروید طراحی بودجه بکنید و برای آن پول بگذارید. این تعابیر متعلق به خود ایشان است و در واقع رفع مظلومیت را با تامین بودجه لازم پیوند زدند. طبیعی است که ما باید در کنار آن برنامه داشته باشیم که داریم؛ ما برنامه های زمین مانده بسیاری داریم و آنها وابسته به این است که بودجه لازم تامین شود.