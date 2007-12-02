میلان و یوونتوس با تساوی به کار خود پایان دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در سن سیرو شهر میلان برگزار شد دو تیم در پایان 90 دقیقه تلاش به تساوی بدون گل دست پیدا کردند تا تیم های صدرنشین اینتر و رم ، امشب با خیالی آسوده به مصاف حریفان خود بروند.

دیگر دیدار دیشب را تیم های سامپدوریا و رجینا برگزار کردند که تیم سامپدوریا موفق شد با گل های بلوچی(5 و 75) و سامارکو(56) مقابل میهمان خود به برتری برسد.

در ادامه این رقابت ها امشب دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* آتالانتا- ناپولی

* کالیاری - لیورنو

* کاتانیا - پالرمو

* فیورنتینا - اینتر

* پارما - امپولی

* رم - اودینزه

* سیه نا - لاتزیو

* تورینو - جنوآ

جدول رده بندی:

1- اینتر 28 امتیاز(دو بازی کمتر)

2- یوونتوس 26 امتیاز

3- رم 25 امتیاز(دوبازی کمتر)

4- اودینزه 25 امتیاز(یک بازی کمتر)

...................................

18- امپولی 10 امتیاز

19- سیه نا 9 امتیاز

20- کالیاری 9 امتیاز