روسیه با شکست اوکراین قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابت های 200 هزار دلاری جام زسکا که 3 روز به طول انجامید، تیم کشتی آزاد روسیه موفق شد 5 بر 2 تیم اوکراین را شکست داده و به عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها دست یابد.

شکست روس ها در اوزان 66 و 74 کیلوگرم روی داد که فارنیف مغلوب آندری استادنیک شد و ماخاچ مرتضی علی اف به ابراگیم آلداتوف باخت. اوتار سلطان اف، ماولت باتیروف، ساجید ساجید اف ، حاجی مراد گاتسالوف و بلال ماخوف کشتی گیران پیروز روسیه بودند.

بر اساس این گزارش، در مسابقه رده بندی هم ترکیه برابر کوبا به پیروزی رسید و در جایگاه سوم ایستاد. همچنین دیدار تیم زسکا و منتخب جهان نیز انجام شد که تیم زسکا به پیروزی 4 بر 3 رسید.در وزن 55 کیلوگرم کودوخوف به نارانباتار مغولی باخت، باتیروف بر گویدا غلبه کرد، بوتایف مقابل شاهین شکست خورد، دنیس چارگوش به آلداتوف باخت، ساجیداف از سد عبدالسلام اف گذشت، گاتسالوف مقابل قربان اف برنده شد و ماخوف بار دیگر رودریگز را مغلوب کرد.