به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اسماعیلی ظهر یکشنبه آئین عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و یادواره شهدای روحانی فامنین که در مسجد اعظم این شهر برگزار شد، افزود: طی یک دهه گذشته در شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به علت وجود تفکراتی در حوزه مدیریت اجرایی که سازگار با آرمان‌های انقلاب نبود، کشور و انقلاب ضربه خورد.

وی بیان کرد: جبران این عقب ماندگی‌ها باید به سرعت انجام شود بنابراین امروز دولت بنای خود را جبران عقب ماندگی‌ها گذاشته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برای نمونه بنایی از سال‌ها پیش در فامنین ناتمام باقی مانده بود و در حال تبدیل به میراث فرهنگی و موزه‌ای از ناکارمدی بود که در این مدت کوتاه کارهای عمرانی آن آغاز و مرحله اول مجتمع سال آینده در اختیار مردم می‌گذاریم.

وی با تاکید بر اینکه بنای ما اجرای تمام تعهدات بر زمین مانده گذشته است، گفت: ما دنبال این نیستیم که این طرح را کی شروع کرده و چه کسی به پایان رساند بلکه دنبال این هستیم که مردم از ثمره این طرح‌ها استفاده کرده و از آنها بهره مند شوند.

کودکان غزه درس مقاومت می‌دهند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با محکوم ساختن جنایات صهیونیست‌ها در غزه، گفت: غزه قصه تلخ این روزهای جهان و دوره معاصر است چرا که رژیم جعلی اسرائیل جلوی چشم همه جهانیان این جنایات را انجام داده و می‌دهد.

وی افرود: تمام جهان از شدت این جنایات، ددمنشی و خون آشامی در بهت به سر می‌برند، آنها به بزرگ و کوچک، زن و مرد رحم نکردند، جنایات بی حد و مرز آنان موجب شد کودکان خردسال، نوزادان چند ماهه در آغوش مادر به خواب ابدی فرو بروند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: اما حیرت جهانیان وقتی بیشتر می‌شود که می‌بینند مردم غزه صبورانه و با اتکا به سلاح ایمان به خدا در مقابل این رژیم وحشی و کودک کش ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه کودکان غزه درس مقاومت به ما می‌دهند، ادامه داد: آنها وقتی با مصیبت مرگ والدین و اعضای خانواده روبرو می‌شوند با لحن معصومانه و عصمت کودکانه آیه انا لله و انا الیه راجعون را به زبان می‌آورند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: درس مقاومت امروز از کودکان غزه به جهان و همه دنیا در حال مخابره است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: امسال در شورای فرهنگ عمومی کشور سالروز شهادت حضرت زهرا (س) به نام شهدای گمنام نام گذاری شد چرا که آنها این گمنامی و نداشتن مزار را از بانوی دوعالم و مادر سادات به ارث بردند.

شهید مفتح از پیشگامان نهضت وحدت حوزه و دانشگاه بود

وی در ادامه یاد و خاطره شهید مفتح از شهدای برجسته انقلاب اسلامی و شخصیت‌های بزرگ استان همدان را گرامی داشت و اظهار کرد: شهید مفتح از مفاخر بزرگ استان همدان، پیشگامان نهضت امام و حواریون امام راحل بودند که نقش مهمی را در جریانات انقلاب ایفا کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شهید مفتح در کنار دیگر شهدای صدر انقلاب از جمله شهیدان بهشتی، مطهری و باهنر از جمله رجال نهضت پیشگامان ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه بودند.

وی اظهار کرد: از ابتدای ورود تجدد و مدرنیته به ایران، دشمن دنبال ایجاد دیواری ضخیم بین علم و دین و ایجاد فاصله بین اصحاب دین و علم جدید بود بنابراین دانشگاهیان به حوزویون لقب مرتجع و حوزوی یون به دانشگاهیان لقب عناصر وابسته وغرب زده دادند و انها می‌خواستند این دیوار بی اعتمادی را بالا ببرند اما شخصی همچون شهید مفتح این دو قطبی را بر هم زد و نشان داد در مکتب اسلام و اهل بیت (ع) بین دانش نوین و دانش دنیوی و دینی اگر در خدمت به جامعه و اعتلای اخلاق و معرفت انسان باشند فاصله‌ای نیست.

وی ادامه داد: علم اگر در هر ۲ فضای حوزه و دانشگاه در خدمت رشد، تعالی، معنویت، پیشرفت، عمران و آبادانی قرار بگیرد محترم و مقدس و مورد احترام است.

اسماعیلی افزود: شهید مفتح نگذاشت این شکاف ادامه پیدا کند بنابراین وی سنگر دانشگاه را برای خدمت انتخاب کرد و در کنار شهید مطهری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و دانشکده ایرانیان شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این بزرگان نقش مهمی در پیشبرد جریانات اسلامی در دانشگاه داشتند و حلقه‌های متعددی از جوانان در حول آنها شکل گرفت و اینها در ادامه هسته مهم پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) شدند.

اسماعیلی یادآوری کرد: شهید مفتح در سنگر مسجد نیز خدمات ماندگاری انجام داد بنابراین جای تعجب نبود که هنوز انقلاب به سال اول نرسیده چنین شخصیت اندیشمندی را دشمنان جمهوری اسلامی مورد سو قصد قرار دهند.

وی افزود: خون شهدای عزیز از جمله مطهری و مفتح موجب رشد و تعالی علمی جامعه شده و امروز ایران اسلامی با وجود دانشمندان بزرگ مرزها های علم و پیشرفت را در نوردیده است.

امروز از دوگانگی در حوزه و دانشگاه خبری نیست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به برکت انقلاب و شهدایی همچون شهید مطهری و مفتح جامعه حوزوی در کنار جامعه دانشگاهی دست در دست هم برای اعتلای ایران اسلامی و کلمه الله در جهان در تلاش هستند و امروز از این دو گانه ها خبری نیست و البته در رأس این نهضت رهبری حکیم و فرزانه انقلاب قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب نیز همان راه امام و شهیدان مطهری و مفتح را پیمودند و این جریان را تقویت کردند، افزود: رهبر معظم انقلاب یکی از اندیشمندانی هستند که سال‌های قبل از انقلاب را به حضور در محافل جوانان و دانشگاهیان طی کردند، ایشان جزو افرادی بودند که با ارتباط مستمر با نهاد جدید علم در دانشگاه‌ها، فضای انقلابی را در کشور گسترش دادند و پس از انقلاب هم مسیر شهید مفتح را ادامه دادند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: معظم له در همه دوران ریاست جمهوری یک روز در هفته با حضور در مسجد دانشگاه تهران و گفت و گو با دانشجویان، به مسائل و شبهات آنها پاسخ داده و اجازه ندادند دشمن با ایجاد دیوار بی اعتمادی بین این ۲ قشر سازنده جلوی تحقق اهداف انقلاب را بگیرد.

اسماعیلی در ادامه اظهار کرد: بنای دولت مردمی و انقلابی سیزدهم خدمت رسانی صادقانه به مردم عزیز است و امروز جای خوشحالی است که یکی از شخصیت‌های پرورش یافته در مکتب امامین انقلاب و دنباله رو شهدا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی به عنوان فرزند حوزه و دانشگاه مسئولیت اجرایی کشور را عهده دار است.

وی ادامه داد: این شخصیت شبانه روز در حال خدمت به مردم، ارتقای شاخص‌های مختلف و جبران عقب ماندگی‌ها است چرا که ما یک دهه ضعیف را پشت سر گذاشتیم و باید به سرعت به جلو پیش برویم.

شرکت در انتخابات فارغ از هر گرایش، رأی به جمهوری اسلامی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سال جاری، گفت: شرکت در انتخابات فراغ از هر گرایش رأی به جمهوری اسلامی است.

اسماعیلی گفت: انتخابات پرشوری را در پیش رو داریم و امیدواریم مردم سراسر کشور با هر گرایش و سلیقه از جمله استان همدان و شهرستان فامنین همچون دوره‌های گذشته حضور پررنگی در پای صندوق‌های رأی داشته باشد.

وی اظهار کرد: این منطقه در مشارکت سیاسی و حضور در انتخابات پیشتاز بوده و آمار بالایی از مشارکت را در سابقه خود دارد که امیدواریم در انتخابات پیش رو نیز این مساله تکرار شود.