شهید گمنام مهمان علیصدر همدان/ مردم سنگ تمام گذاشتند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمدرضا بهرامی‌صفت: چند سالی می‌شود فاطمیه‌هایمان با حضور شهدا رنگ و بوی دیگری می‌گیرد، شهیدانی که فرزندان مادر پهلو شکسته هستند.

گرچه به ظاهر این شهدا را گمنام می‌نامیم اما آنها خوشنام‌ترین انسان‌های روی این کره خاکی هستند، حضور این شهدا در شهرها و روستاهای‌مان باعث می‌شود تا حال و هوای کربلا و بین‌الحرمین اباعبدالله الحسین (ع) برای مردم زنده شود.

امروز که از همدان برای مراسم تشییع یک شهید گمنام راهی روستای علیصدر شدم از همان ابتدا حال و هوای دیگری در دل داشتم به نزدیکی علیصدر که رسیدم ماشین حمل شهید در راه بود و کوچه به کوچه و محله به محله در روستاهای بین راه عطر عاشقی پخش می‌کرد.

در نزدیکی علیصدر در یک امامزاده برای خواندن نماز برای شهید متوقف شدم مادری را دیدم با گرد پیری روی صورت و عکس یک شهید در دست و گریان، آن لحظه چشمانم بارانی شد.

با این مادر شهید کمی هم صحبت شدم می‌گفت آمده‌ام به این شهید گمنام بگویم مادرت اگر نیست ما به جای همه مادرها گریه می‌کنیم.

می‌گفت خانم فاطمه الزهرا (س) نگاه ویژه‌ای به شهیدان گمنام دارد و خریدار آنها مادر پهلو شکسته است و چه سعادتی بالاتر از این، ای کاش این شهید گمنام وساطت کند حضرت زهرا (س) ما را هم شفاعت کند و خریدارمان شود.

بعد از خواندن نماز بر این شهید، مراسم تشییع تا مجتمع غار علیصدر و محل تدفین شهید انجام شد و چه تشییع و مراسمی بود.

پای شهدا که وسط می‌آید دیگر فرق نمی‌کند در چه جبهه‌ای هستید و از کدام طیف و گروه سیاسی و غیر سیاسی، انگار همه مردم پای شهدا که وسط می‌آید در یک سو قرار می‌گیرند و همه برای شهیدان سنگ تمام می‌گذارند.

امروز هم همه آمده بودند، از پیر و جوان و زن و مرد، همه در این مراسم بودند و چه جالب بود گریه دختران و پسران دهه ۸۰ و ۹۰ که می‌دانند که همین شهدا بودند که آرامش امروز و این انقلاب را مدیون خون آنها هستند.

مراسم روضه‌خوانی و سینه‌زنی و عزاداری برای حضرت فاطمه الزهرا (س) در سالن مجتمع غار علیصدر انجام شد و بعد این شهید گمنام با حضور بسیار پرشور مردم علیصدر در این مجتمع به خاک سپرده شد.

و هنوز هم که هنوز است مردم وفادار و مؤمن انقلاب اسلامی همچون روز اول در سنگر شهیدان ایستاده‌اند و برای این ستاره‌های آسمانی سنگ تمام می‌گذارند.