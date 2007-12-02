جایزه ملی تاریخ اسپانیا به کتابی با موضوع تاریخ ایران تعلق گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، لوئیس خیل درباره انگیزه و چگونگی تألیف کتاب خود گفت: کتاب من در وهله نخست وسیله ای برای شناخت تاریخ روابط سیاسی، تجاری اسپانیا و پرتغال که در آن زمان امپراتوری واحدی را تشکیل می دادند، به شمار می رود و همچنین منبعی علمی برای کسانی است که به دنبال شناختی معقول از مناسبات دیپلماتیک میان شبه جزیره ایبریا و ایران عصر صفوی طی اواخر سده 16 و اوایل سده 17 هستند.

پروفسور خیل استاد زبان و ادبیات لاتین، متخصص ادبیات کلاسیک اسپانیا و پژوهشگر و ایران شناسی برجسته است که تاکنون تألیفات و آثار ارزشمندی از جمله «سانسور در جهان قدیم»، «چشم انداز اجتماعی اومانیسم در اسپانیا (1800/1500)»، «الهام شاعرانه»، «یک هلنیست در مقام قدرت» از وی منتشر شده و آثاری چون «افلاطون»، «سوفوکل» و «ارسطو» را به اسپانیایی ترجمه کرده است.

دولت اسپانیا به خاطر تجلیل از پرفسور خیل به سبب نگارش این کتاب جایزه ای به مبلغ 15 هزار یورو که جایزه ملی تاریخ اسپانیا به شمار می رود، به وی اهدا کرد.

پرفسور لوئیس خیل فرناندز در سال 1927 در مادرید متولد شد و اکنون در مرز80 سالگی به عنوان استادی صاحب کرسی در دانشگاه های کمپلوتنسه، وایادولید و سالامانکا مشغول تدریس و تحقیق است.