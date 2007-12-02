واکنشهای متفاوت مسلمانان به دعوت پاپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، محمد البشاری دبیر کل کنفرانس اسلامی اروپایی گفت: ما از پاسخ مثبت پاپ به نامه مسلمانان استقبال می کنیم.

پاپ بندیکت شانزدهم روز پنجشنبه 8 آذر ماه علما و متفکران مسلمان را به دیداری در واتیکان برای گفتگو دعوت کرد.

پاسخ واتیکان درست 2 ماه پس از ارسال نامه 138 نفر از علما و متفکران مسلمان از سراسر دنیا به رهبران و روحانیون برجسته مسیحی از جمله پاپ صورت گرفت تا گفتگو براساس ضرورتهای مشترک اسلام و مسیحیت توسعه یابد.

بشاری که یکی از امضا کنندگان نامه 29 صفحه ای " کلمه مشترک میان ما شما" بود گفت: هر گفتگویی با واتیکان باید بدون شرط و بدون دستوالعمل از پیش برنامه ریزی شده صورت پذیرد.

بشاری گفت دیدار واتیکان از آن دسته دیدارهایی نیست که تنها جهت عکس یادگاری برگزار شود بلکه ما به گفتگوهای جدی میان دو نظام نیازمند هستیم.

فیصل مولوی، نایب رئیس شورای اروپایی فتوا و تحقیق گفت: گفتگو رفع شکاف میان دو طرف کمک می کند ما امیداوریم ابتکار عمل مسلمانان و پاسخ مثبت واتیکان بتواند گام نادرست پاپ را کمرنگ تر جلوه دهد.

استفاده از عبارت گام نادرست توسط این فعال مسلمان به سخنرانی مناقشه برانگیزی اشاره دارد که سال گذشته توسط پاپ در دانشگاه رگنزبرگ، آلمان ایراد شد و خشم مسلمانان جهان را به دنبال داشت.

وی افزود: ابتکار عمل مسلمانان نشان می دهد که اسلام دینی دوستدار صلح است و مسلمانان از خشونت و واکنشهای بدون تفکر پرهیز می کنند.

تامیل بریزه رئیس شورای اسلامی فرانسه و اتحادیه سازمانهای اسلامی فرانسه گفت: مسلمانان اروپا به شدت به چنین گفتگویی نیاز دارند. ما در قلب اروپای مسیحی زندگی می کنیم و این گفتگو می تواند برای مسلمانان اروپایی در عرصه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی مؤثر باشد.

علمای الازهر به رغم آنکه از دعوت واتیکان به گفتگو استقبال کردند اما درباره محل گفتگو چندان رضایت نداشتند.

عبدالمواتی بادویومی عضو آکادمی تحقیق اسلامی الازهر گفت: البته ما از گفتگو استقبال می کنیم اما این گفتگوها باید در یک کشور اسلامی صورت گیرد، نه واتیکان.

وی افزود: پادشاه عربستان اخیراً به دیدار پاپ در واتیکان رفت و واتیکان باید این بازدید را پاسخ دهد . اکنون نوبت پاپ است که دیداری با علمای مسلمان در پایتخت یک کشور اسلامی صورت دهد.

مصطفی الشاکا از دیگر اعضای این آکادمی که بازوی اجرای الازهر محسوب می شود اظهار داشت این گفتگو باید خارج از واتیکان صورت پذیرد.

شیخ محمد عاشورعضو کمیته گفتگوی بین ادیان الازهر خواستار برگزاری گفتگو در محلی غیر از واتیکان شد چرا که سخنرانی پاپ به شدت به حساسیتهای مسلمانان اهانت کرد و انعکاس کلمات پاپ هنوز هم در جهان اسلام به گوش می رسد.

این در شرایطی است که اتحادیه بین المللی علمای مسلمان مصرانه خواستار عذرخواهی رسمی از پاپ برای سخنرانی خود شد که این عذرخواهی پیش از رویارویی با پاپ باید صورت پذیرد.

محمد سالم العوا دبیر کل اتحادیه بین المللی علمای مسلمان گفت: تا زمانی که پاپ از اظهاراتی که درباره قرآن و پیامبر اسلام(ص) ایراد کرد بازنگردد هیچ گفتگویی نباید با واتیکان صورت گیرد.

موضع‌گیری اتحادیه بین المللی علمای مسلمان آخرین واکنش به توهین پاپ است.

العوا گفت: ما با افرادی که به دین ، پیامبر و کتاب آسمانی ما توهین کنند گفتگو نخواهیم کرد، بلکه آنها را تحریم می کنیم.

العوا تأکید کرد اتحادیه بین المللی علمای مسلمان آماده گفتگو با تمام مسیحیانی است که نماینده واتیکان نیستند. ما آماده ایم با برادران کاتولیک خود در کشورهای اسلامی و تمام مسیحیان به جز واتیکان گفتگو کنیم.

اتحادیه بین المللی علمای مسلمان واتیکان را به علت امتناع پاپ از عذرخواهی برای سخنرانی خود تحریم کرده است.