۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۴

"ایران، تمدن جاوید" در میان دانشجویان ایرانی خارج از کشور توزیع می‌شود

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم مستند "ایران، تمدن جاوید" را در میان دانشجویان ایرانی خارج از کشور توزیع می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند "ایران، تمدن جاوید" در راستای ماموریتهای فرهنگی آموزش عالی، با توجه به جو موجود فضای دانشجویی کشور و از طرفی نیز با هدف رسیدگی به اهداف تعیین شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تحقق دانشگاه تمدن ساز تولید شده است.

تقویت روحیه خودباوری، اتکاء و اعتماد به نفس، تقویت روحیه استقلال و آزاد منشی ایرانیان و ارتقای آگاهیها و دانستیهای هویت ملی و اسلامی که جزء ذخایر منحصر به فرد تاریخ ایران و جهان هستند، از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به عنوان دیگر اهداف تولید این مجموعه ذکر شده است.

عناصر چندگانه فرهنگ و تمدن کهن ایرانی اسلامی مانند تاریخ، جغرافیا، علم، دین، حکومتها، اختراعات و اکتشافات در این مجموعه آماده شده است که در کنار آنها مفاخر فرهنگی، ادبی، علمی و دینی نیز که بسیار تاثیرگذار در حوزه تمدن اسلامی و ایرانی بوده اند، معرفی شده اند.

