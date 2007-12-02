به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند "ایران، تمدن جاوید" در راستای ماموریتهای فرهنگی آموزش عالی، با توجه به جو موجود فضای دانشجویی کشور و از طرفی نیز با هدف رسیدگی به اهداف تعیین شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تحقق دانشگاه تمدن ساز تولید شده است.

تقویت روحیه خودباوری، اتکاء و اعتماد به نفس، تقویت روحیه استقلال و آزاد منشی ایرانیان و ارتقای آگاهیها و دانستیهای هویت ملی و اسلامی که جزء ذخایر منحصر به فرد تاریخ ایران و جهان هستند، از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به عنوان دیگر اهداف تولید این مجموعه ذکر شده است.

عناصر چندگانه فرهنگ و تمدن کهن ایرانی اسلامی مانند تاریخ، جغرافیا، علم، دین، حکومتها، اختراعات و اکتشافات در این مجموعه آماده شده است که در کنار آنها مفاخر فرهنگی، ادبی، علمی و دینی نیز که بسیار تاثیرگذار در حوزه تمدن اسلامی و ایرانی بوده اند، معرفی شده اند.