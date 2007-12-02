اعتبارات عمرانی سدهای در دست اجرای همدان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر محمود رضا عراقی در بازدید خبرنگاران اعزامی از پروژه سد سرابی تویسرکان افزود: این سد به منظور تامین آب شرب صد هزار نفر از مردم شهرستان تویسرکان و آبیاری 600 هکتار از باغات گردو این شهرستان ساخته می شود.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه را 5/8 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: بیش از هفت میلیارد تومان از اعتبار هزینه شده طی دو سال اخیر درج شده است.

عراقی با بیان اینکه ساخت سد سرابی تویسرکان پیش از سفر هیئت دولت به استان متوقف شده بود، تصریح کرد: عملیات اجرای این طرح در حال حاضر 42 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا بهره برداری کامل از آن به دو میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه همدان خاطرنشان کرد: حجم سد سرابی 5/9 میلیون متر مکعب است که تا پایان سال 87 به بهره برداری می رسد.