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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۰۴

در تهران صورت می گیرد؛

انجام روزانه 700 تا 800 ماموریت اورژانس 115

انجام روزانه 700 تا 800 ماموریت اورژانس 115

رئیس اورژانس تهران، از انجام روزانه 700 تا 800 ماموریت اورژانس 115 خبر داد و گفت: بعضا این تعداد ماموریت به بیش از 850 مورد نیز می رسد.

دکتر رضا دهقانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، میانگین تماس های روزانه که با اورژانس 115 گرفته می شود را، حدود 12 هزار و 800 مورد اعلام کرد و افزود: از این تعداد، حدود 3400 تماس مفید است که برای آنها آمبولانس اعزام می شود.

وی در خصوص علت تفاوت آمار ماموریت ها و اعزام آمبولانس های 115، توضیح داد: تمامی این 3400 تماس مفید، بیماری نیست و بیشتر آنها مشاوره های پزشکی است که از سوی مردم بازگو می شود.

رئیس اورژانس تهران همچنین افزود: از مجموع ماموریت های روزانه نیز چیزی در حدود 320 مورد منجر به اعزام و بستری در بیمارستان می شود و مابقی در همان محل درمان به صورت سرپایی صورت می گیرد.

وی در ارتباط با بیشترین و کمترین نوع ماموریت های اورژانس 115 گفت: اصولا این قبیل موارد متغیر است، به طوری که آمار ماموریت های روز گذشته از وجود 160 مورد بیمار قلبی، 58 بیمار تنفسی و همچنین 126 مورد تصادف حکایت داشت. 

کد مطلب 596917

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