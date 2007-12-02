معرفی برترین مردان تجارت دنیا؛ استیو جابز اول، بیل گیتس هفتم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آمریکایی "فورچون" (Fortune) همه ساله طبقه بندی 25 "مرد پرقدرت تجارت" (most powerful people in business) را معرفی می کند.

در طبقه بندی سال 2007 استیو جابز، بنیانگذار اپل توانست به عنوان قدرتمندترین مرد دنیا در عرصه تجارت معرفی شود.

شرکت اپل به دلیل عرضه محصولات "آی پاد" و "آی فن" یکی از محبوب ترین شرکتهای تجاری و انفورماتیکی دنیا به شمار می رود.

درحقیقت استیو جابز توانست صنعت دیجیتال و سرگرمی را با عرضه این دو محصول متحول کند.

از بین 10 رتبه اول این طبقه بندی مردان دیگری از تجارت دیجیتال نیز حضور دارند به طوریکه "اریک اشمیت" رییس هیئت مدیره و سرگی برین و لری پیج بنیانگذاران گوگل در رتبه چهارم این طبقه بندی قرار گرفتند.

این در حالی است که "بیل گیتس" غول افسانه ای مایکروسافت امسال تنها توانست رتبه هفتم را به خود اختصاص دهد.

شرکت گوگل با مدیریت برین، پیج و اشمیت به دلیل موفقیتی که توانست در قوانین دنیای دیجیتال به دست آورد در رتبه چهارم طبقه بندی "فورچون" قرار گیرد.

نکته جالب توجه در این طبقه بندی درخصوص انتخاب بیل گیتس به عنوان مرد هفتم تجارت دنیا است. درحقیقت بیل گیتس همیشه و درتمام طبقه بندیها به دلیل نرم افزارها و وسایل الکترونیکی مایکروسافت در جایگاه نخست قرار می گیرد.

همچنین در بین این 25 مرد برتر تجارت دنیا، مردان دیگری هم در عرصه تجارت دیجیتال به چشم می خورند که از آن جمله می توان به "جان چمبرز"، رئیس هیئت مدیره شرکت "سیسکو" اشاره کرد. وی توانست در رتبه یازدهم قرار گیرد.

لیکا شینگ رئیس شرکت مخابراتی و ارتباطاتی "هاتچینسون واهمپوئا" رتبه دوازدهم و مارک هارد از شرکت "اچ پی" رتبه شانزدهم را به خود اختصاص دادند.