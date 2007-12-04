به گزارش خبرنگار مهر محققان دانشگاه کریتون اعلام کرده اند که ویتامین D یکی از بهترین مواد برای مبارزه و جلوگیری از بروز بسیاری بیماریها از جمله سرطان به شمار می رود که اصلی ترین و طبیعی ترین منبع آن نور خورشید است.

بررسی ها نشان داده افرادی که به میزان کافی از ویتامین D استفاده می کنند 60 درصد کمتر از بقیه دچار انواع بیماریهای سخت و سرطان می شوند.

و به دلیل اینکه در فصل سرما و زمستان مدت زمان تابش خورشید به زمین کاهش می یابد بهتر است برای مصرف کافی از این ویتامین استفاده از انواع ماهی و روغن ماهی را افزایش دهیم.

حتی در مواردی با مشورت پزشک می توان در این فصول به ویژه در مکانهایی که آسمان ابری تری دارند از مکمل های ویتامین D استفاده کرد.

البته لازم به ذکر است که مقدار مناسب این ویتامین روزانه 200 تا 400 واحد است. همین مقدار به منظور جلوگیری از بسیاری بیماریها کافی بوده و استفاده بیشتر آن جایز نیست. زیرا به واسطه اینکه ویتامین D محلول در چربی است مانند ویتامینهای محلول در آب از بدن دفع نمی شود و مازاد آن باقی می ماند.

اما برای زنان باردار و افرادی که مشکلات خاص دارند بنا به تجویز پزشک استفاده از این ویتامین حداکثر تا روزی 1000 واحد افزایش می یابد.