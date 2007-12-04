  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۸:۲۶

در زمستان نیاز بدن به ویتامین D بیشتر می‌شود

در زمستان نیاز بدن به ویتامین D بیشتر می‌شود

با رسیدن فصل سرما، کوتاه تر شدن روزها و کاهش طول مدت تابش نور خورشید نیاز بدن به ویتامین D بیشتر می شود .

به گزارش خبرنگار مهر محققان دانشگاه کریتون اعلام کرده اند که ویتامین D یکی از بهترین مواد برای مبارزه و جلوگیری از بروز بسیاری بیماریها از جمله  سرطان به شمار می رود که اصلی ترین و طبیعی ترین منبع آن نور خورشید است.

بررسی ها نشان داده افرادی که به میزان کافی از ویتامین D استفاده می کنند 60 درصد کمتر از بقیه دچار انواع بیماریهای سخت و سرطان می شوند.

و به دلیل اینکه در فصل سرما و زمستان مدت زمان تابش خورشید به زمین کاهش می یابد بهتر است برای مصرف کافی از این ویتامین استفاده از انواع ماهی و روغن ماهی را افزایش دهیم.

حتی در مواردی با مشورت پزشک می توان در این فصول به ویژه در مکانهایی که آسمان ابری تری دارند از مکمل های ویتامین D استفاده کرد.

البته لازم به ذکر است که مقدار مناسب این ویتامین روزانه 200 تا 400 واحد  است. همین مقدار به منظور جلوگیری از بسیاری بیماریها کافی بوده و استفاده بیشتر آن جایز نیست. زیرا به واسطه  اینکه ویتامین D محلول در چربی است مانند ویتامینهای محلول در آب از بدن دفع نمی شود و مازاد آن باقی می ماند.

اما  برای زنان باردار و افرادی که مشکلات خاص دارند بنا به تجویز پزشک استفاده از این ویتامین حداکثر تا روزی 1000 واحد افزایش می یابد.

کد مطلب 596922

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها