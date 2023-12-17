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۲۶ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۲

پنجره مهر؛

تشییع باشکوه پیکر شهید گمنام خوشنام توسط منجیلی‌ها

تشییع باشکوه پیکر شهید گمنام خوشنام توسط منجیلی‌ها

رودبار _ همزمان با شهادت ام ابیها مراسم تشییع و خاکسپاری یک آلاله خوشنام دوران دفاع مقدس با حضور اقشار مختلف مردم در شهر منجیل برگزار شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شهادت ام ابیها مراسم تشییع و خاکسپاری یک آلاله خوشنام دوران دفاع مقدس با حضور اقشار مختلف مردم در شهر منجیل برگزار شد.

پیکر مبارک این شهید گمنام خوشنام پس از تشییع در پارک ساحلی جزیره منجیل آرام گرفت.

کد مطلب 5969224

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