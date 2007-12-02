انعقاد تفاهم نامه برنامه های مشترک جوانان میان ایران و تونس

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد صادق اکبری سرپرست دفتر بین الملل سازمان ملی جوانان با ا علام این خبر اظهار داشت: در این تفاهم نامه جوانان دو کشور ایران و تونس ، انجام سفرها و دیدارهای مسئولین بخش جوانان جهت مبادله تجربیات، تبادل بازدیدهای متخصصین و مسئولین امور جوانان جهت مشارکت در سمینارهای دو کشور وهمچنین مبادله گروه های جوانان برای شرکت در اردوهای علمی و فناروی ، از جمله موارد مورد تاکید است.

وی با اشاره به اینکه این برنامه در سال های 2008 و 2009 میلادی اجرا می شود گفت: تشویق همکاری میان سازمان های جوانان دو کشور در زمینه های مورد اهتمام و مشترک ، تبادل اطلاعات مربوط به قوانین، تجربه های ویژه جوانان و آمار مورد استناد سازمان های دولتی در خصوص مسائل جوانان از دیگر موارد مورد توافق مسئولین دو کشور است.