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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۰

قضات کم سواد شناسایی می شوند

قضات کم سواد شناسایی می شوند

رئیس اداره آموزش ضمن خدمت قضات قوه قضائیه گفت : در راستای ارتقای سطح دانش حقوقی قضات ، عملکرد قضات مورد بررسی قرار می گیرد و در این میان قضات کم سواد شناسایی می شوند.

دکتر فاطمه رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرونده های قضات از سوی کمیته هایی ویژه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتیکه نقصی در رسیدگی به پرونده به علت ضعف قاضی مشاهده شود، قاضی جهت گذراندن دوره های ویژه معرفی می شود.

وی تصریح کرد: قضات کم سواد به لحاظ سطح سواد حقوقی به کلاس هایی جهت آموزش معرفی می شوند و دوره های لازم را طی می کنند.

رئیس اداره آموزش ضمن خدمت قضات قوه قضائیه تاکید کرد: تا زمانیکه از سطح سواد قضات اطمینان حاصل نشود پرونده ای جهت رسیدگی به آنان محول نخواهد شد.

رنجبر، در ارتباط با گله مندی مردم از بی تجربگی و بی سوادی برخی قضات در محاکم و دادگاهها گفت: گرچه در میان قضاتی که در محاکم و دادگاهها مشغول فعالیت هستند قضات کم سواد نیز وجود دارد اما به طور کلی سطح سواد اغلب قضات بسیار بالا است و نمی توان مقوله بی سوادی قضات را پذیرفت.

کد مطلب 596924

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