افزایش تعداد مراکز علمی و کاربردی در زندانهای سراسر کشور

منصوره مقاره عابد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 8 مرکز علمی و کاربردی در زندانها فعال است و تا کنون استقبال خوبی از این مراکز از سوی زندانیان صورت گرفته است که این امر باعث شده تا به دنبال افزایش این مراکز و توجه به ارتقاء سطح سواد زندانیان باشیم.

وی اعطای کمک هزینه تحصیلی را نیز یکی از اقدامات در راستای جلب زندانیان برای ادامه تحصیل عنوان کرد و افزود: بر اساس آئین نامه سازمان زندانها سواد آموزی برای زندانیان الزامی است و سعی شده در این راستا اقدامات لازم در زندانهای سراسر کشور انجام شود .

مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌ها، خاطر نشان کرد : بررسی ها نشان می دهد رابطه معنا داری میان بزه و سطح سواد وجود دارد به گونه ای که در میان اقشار تحصیل کرده کمتر شاهد ارتکاب اعمال خلاف هستیم، اما به طور کلی اغلب زندانیان کم سواد و یا بی سواد هستند.