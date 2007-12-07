به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بخش بهداشت سازمان ملل این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که ممکن است این بیماری در زنان نهفته باشد و چنانچه موارد لازم رعایت نشود در بارداری‌ها به جنین نیز انتقال یابد.

بنابر همین گزارش آمار مربوط به کشورهای افریقایی نشان می دهد در این کشورها میزان ابتلا به ایدز در زنان به 61 درصد هم می رسد.

کارشناسان سازمان ملل نسبت به پیشگیری جدی از این بیماری هشدار می دهند، زیرا به دلیل بروز ایدز که می تواند به واسطه یک بی دقتی سرایت کند نه تنها خانواده های بسیاری متلاشی می شود بلکه از نظر اقتصادی و روحی نیز می تواند کانون خانواده ها را ویران کند.

در ضمن بسیاری افراد به واسطه شکست و ناامیدی حاصل از بیماری دچار حس انتقام و تنفر شده و تصمیم به آلوده کردن دیگران می‌گیرند و همین امر تهدیدی برای جامعه محسوب می شود.

با توجه به اینکه تماس جنسی فقط یکی از راههای انتقال این بیماری است، متخصصان توصیه می کنند افراد در هنگامی که به آرایشگاه و دندانپزشکی و مکانهای دیگر می روند، مراقب باشند که از لوازم یک بار مصرف برای ایشان استفاده شود و در صورت ابتلا به ایدز نیز در مراجعات پزشکی خود این موضوع را اطلاع دهند.