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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۲۷

لنکرانی در گفتگو با مهر : اطمینان از سلامت محصولات تراریخته در دستور کار وزارت بهداشت

لنکرانی در گفتگو با مهر : اطمینان از سلامت محصولات تراریخته در دستور کار وزارت بهداشت

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: وزارت بهداشت از یک سو جنبه های حمایتی محصولات تراریخته کشاورزی و از سوی دیگر بحث اطمینان در سلامت آنها را پیگیری می کند.

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نحوه حمایت وزارت بهداشت از محصولات تراریخته کشاورزی گفت: محصولات تراریخته در بخش کشاورزی، دام و طیور بیشتر به حوزه وزارت کشاورزی مربوط می شود اما تا آنجا که به وزارت بهداشت مربوط می شود، این محصولات از دیدگاههای مختلفی مورد بررسی قرار می گیرند.

به گزارش مهر، برخی صاحبنظران معتقدند که محصولات تراریخته کشاورزی امکان دارد که برای سلامت انسان و محیط زیست مضر باشند این در حالی است که محققان بیوتکنولوژیست کشور این امر را رد می کنند و فواید محصولات تراریخته بیش از مضرات آن می دانند.
 

کد مطلب 596927

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