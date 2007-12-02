هشدار سازمان حج و زیارت نسبت به سو استفاده از عواطف مذهبی مردم

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: در یک سال پیش شخص و یا اشخاصی با نام مجعول بنیاد اسلامی خادم الائمه (ع) به وسیله پیک های موتوری به منازل افرادی که یکی از بستگان آنان فوت کرده و یا از سفر زیارتی و علمی بازگشته اند مراجعه و از آنها وجوهی دریافت می کردند.

بر اساس این گزارش پیک موتوری درازای ارائه پاکت مبلغ 23 تا 25 هزار ریال دریافت می کند.

در نامه ها معمولا نوشته شده " با توجه به اینکه درعرصه بسط فرهنگ ناب تشیع و آئین پاک محمدی (ص) فعال بوده اید در جهت تقدیر از زحمات و تلاش های حضرتعالی هدیه ای ناقابل به رسم یاد بود یک سکه بهار آزادی و هزینه سفر به عتبات عالیات برای شما در نظر گرفته شده است.

گاهی اوقات دریافت کنندگان نامه به جهت تقدیر و تشکر مبلغ 100 تا 300 هزار ریال به آورندگان نامه پرداخته اند.

سازمان حج و زیارت تاکید کرد که این موسسه مجعول و موسسه های احتمالی مشابه وجود خارجی ندارد و نشانی داده شده در نامه نیز واقعیت ندارد و این سازمان از دست اندرکاران آن به مراجع قضائی شکایت کرده است و در قبال این نامه ها نیز هیچ مسئولیتی ندارد.