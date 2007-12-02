دستگاه قضائی کشور در نظارت ضعیف عمل می کند

سید مرتضی موسوی در گفتگو با خبرگار مهر گفت : نظارت در هر دستگاهی اصل و اولویت برنامه ها باید قرار گیرد و در مورد دستگاه قضائی حساسیت نسبت به این امر باید دو چندان باشد .

وی تصریح کرد: نظارت همواره به عنوان مقوله ای تاثیر گذار در عملکرد مسئولان است در واقع نظارت به خصوص از نوع ویژه که از سوی گروهی متخصص انجام می شود تنها منجر به شناسایی نواقص و کاستی ها می گردد.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدام رئیس قوه قضائیه از تعیین گروه 4 نفره جهت بررسی وضعیت دستگاه قضائی گفت : مسئولان عالی دستگاه قضائی باید توجه خاصی نسبت به نتایج گزارش داشته باشند و از آن در راستای رفع گله مندی های مردم از قوه قضائیه استفاده نمایند.

وی همچنین در ارتباط با ضرورت تغییر و تحول در دستگاه قضائی گفت: رئیس قوه قضائیه همواره در این امور سنجیده عمل کرده و به طور حتم تغییرات را در راستای رفع معضلات قوه قضائیه انجام خواهد داد.

وی معتقد است، نظارت تنها راهکار برای شناسایی تخلفات و قصورها در قوه قضائیه محسوب می شود و باید مسئولان عالی این دستگاه توجه ویژه ای نسبت به این امر داشته باشند .