زائران سفیران فرهنگ تشیع و انقلاب اسلامی در موسم حج هستند

عباس اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان، اظهار داشت: حج مظهر وحدت و انسجام امت اسلامی است و توصیه می شود زائران روح وحدت، ملایمت و جماعت را تقویت کنند و به این شعار مهم جامه عمل بپوشانند.

وی با اشاره به توطئه دشمنان درباره کشورهای اسلامی گفت: نامگذاری امسال به عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی و توجه به این نامگذاری توطئه دشمنان اسلام را که همان ایجاد فتنه و جدایی میان کشورهای اسلامی است، خنثی می نماید.

مدیر حج و زیارت استان سمنان مهمترین دغدغه مسئولان حج را مسئله فرهنگی عنوان کرد و گفت: به گونه ای برنامه ریزی شده است که از تمام ظرفیت های فرهنگی، آموزشی کاروان ها در حج استفاده شود و توجه کاروان ها بیشتر در بعد فرهنگی است.

یک هزار و 178 نفر از استان سمنان در موسم حج شرکت می کنند که شش کاروان مدینه قبل و دو کاروان مدینه بعد هستند.