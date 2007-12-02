به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم عبادالله رمضانی رئیس فرهنگسرای بهمن با اشاره به رکود فعالیت‌های تئاتری در فرهنگسرای بهمن ابراز خرسندی کرد که طی دو سال گذشته این فعالیت‌ها با جشنواره تئاتر کانون‌ها آغازی دوباره داشته است.

در ادامه علی‌اکبر قاضی نظام مدیر نمایش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ضمن با اشاره به اینکه تئاتر مادر هنرهاست و به دریچه قلب همه وارد می‌شود، گفت: "باید به تولید متون نمایش همت گماشت و بسیجی‌وار وارد مقوله نمایش شد. وقتی علاقمندان تئاتر پشت درهای سالن‌ها هستند این شهرداری است که می‌تواند در هر محله سالنی برای اجرای نمایش احداث کند."

رضا کیانیان از برادرش داود تقدیر می‌کند

یکی از برنامه‌های ویژه این مراسم تقدیر از داود فتحعلی بیگی، جواد ذوالفقاری، داود کیانیان و اسماعیل خلج بود. رضا کیانیان که در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر کانون‌ها حضور داشت درباره تقدیر از برادرش داود گفت: "داود اولین معلم من بود و همیشه مدیون او هستم. کسانی که امشب از آنها تقدیر شد کارگردان، نویسنده و پژوهشگرند. باید ببینیم اینها در سال چند کار کارگردانی می‌کنند. جایی وجود ندارد که سفارش چاپ کتاب‌های آنها را بدهد. به همین خاطر پژوهش‌هایشان را با همت خود چاپ می‌کنند."

وی ادامه داد: "چندی پیش در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اصفهان از مدیران ارشاد و اداره کل هنرهای نمایشی پرسیدم که مرکز پژوهش‌های تئاتر ایران کجاست و آنها در پاسخ به من گفتند اقدام به تأسیس این مرکز خواهند کرد. امیدوارم اگر اداره کل هنرهای نمایشی این کار را نمی‌کند، شهرداری این کار را انجام دهد. اگر این اتفاق بیفتد هنرمندان می‌دانند برای گرفتن پژوهش‌ها به کجا مراجعه کنند."

قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری نیز یکی از نقاط قوت جشنواره ششم کانون‌ها را حضور هنرمندان از اکثر نقاط کشور عنوان کرد و گفت: "خیلی از اساتید و صاحبنظران عقیده دارند به تناسب پتانسیل تئاتر کشور و نیروهای جوان و بااستعداد و صاحبنظران و پیشکسوتان، تئاتر کشور رشدی را که باید نداشته است. با وجود همه فعالیت‌هایی که صورت گرفته تئاتر ما آنگونه که شایسته تئاتر و پیشینه فرهنگی این کشور است در سطح بین‌المللی نیز نتوانسته خود را نشان دهد."

مجید سرسنگی افزود: "این به معنی نادیده گرفتن تلاش هنرمندان نیست. اما باید اذعان کرد متولیان تئاتر باید بیشتر به این هنر توجه کنند. ما در تئاتر کشور با معضلاتی رو به رو هستیم که اگر برطرف نشود راه این حوزه هنر سخت خواهد شد. تئاتر در کشور ما باید بیش از پیش جدی گرفته شود و به این نتیجه برسیم که اگر تئاتر به رشد و تعالی برسد بسیار تأثیرگذار خواهد بود."

وی تأکید کرد: "هنر تئاتر ضمن اینکه به عنوان یک هنر فاخر قادر است با حس زیبایی شناسی فرهنگ کشور را بالا ببرد کمک می‌کند تا مفاهیم زندگی را بهتر بفهمیم. جادوی زنده تئاتر و ارتباط بازیگر و تماشاگر آنقدر زیباست که بتواند جامعه را حتی بعد از اجرای یک نمایش تحت تأثیر خود قرار دهد."

سرسنگی رشد دانشجویان تئاتر و میزان مطالعات تئاتر و پژوهش در سال‌های اخیر را رشدی قابل توجه نسبت به دهه‌های قبل دانست و تصریح کرد: "امکاناتی که برای این رشد باید فراهم شود مناسب نیست. ما اعتقاد داریم باید تئاتر کشور در جایگاهی فراتر از یک اداره کل سیاستگزاری شود. شاید بارها این پیشنهاد را به وزارت ارشاد داده‌ایم تا تئاتر کشور حرکتی درخور و شایسته داشته باشد."

قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران یادآور شد: "با مساعدت شهردار تهران 16 سالن نمایش به سالن‌های تئاتر تهران اضافه خواهد شد که باعث رفع مشکلاتی از تئاتر کشور که کمبود سالن‌های نمایشی است، می‌شود. ما در کنار این سالن‌ها سالن‌هایی ساده ساخت نیز در سطح شهر خواهیم داشت که سازمان قصد دارد مدیریت آنها را به دست خود هنرمندان بدهد. اگر این اتفاق بیفتد تئاتر به سمت خصوصی شدن خواهد رفت."

وی با ابراز امیدواری از اینکه امکاناتی فراهم شود تا همه شهروندان در محله‌های مختلف از امکانات تئاتر استفاده کنند، سال آینده را به عنوان جهشی عظیم در شکوفایی تئاتر کشور دانست. اجرای موسیقی زنده، تقدیر از رؤسای سازمان فرهنگی هنری شهرداری‌های اصفهان و تبریز، شهردار اسفراین، احمد ارجمندی هنرمند معلول تئاتر و سینما و شاهد پیوند برای کار با هنرمندان روشندل از دیگر برنامه‌های مراسم پایانی ششمین جشنواره تئاتر کانون‌ها بود.

هرمز هدایت، پرویز پورحسینی، بهرام شاه‌محمدلو و جمعی دیگر از هنرمندان و مسئولین تئاتری از دیگر حاضرین در این مراسم بودند. در خلال مراسم هم برگزیدگان بخش‌های مختلف رقابتی ششمین جشنواره تئاتر کانون‌های نمایش معرفی و تقدیر شدند.