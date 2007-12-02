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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۹

درجلسه شورای اقتصادصورت گرفت؛

موافقت با کلیات عدم حذف شیر یارانه ای در مهدهای کودک

موافقت با کلیات عدم حذف شیر یارانه ای در مهدهای کودک

مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی از پذیرش کلیات طرح بازنگری تبصره حذف شیر یارانه ای مهدهای کودک در آخرین جلسه شورای اقتصاد خبر داد.

محمد حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه شورای اقتصاد که هفته گذشته برگزار شد با کلیات توزیع شیر یارانه ای در مهدهای کودک بهزیستی موافقت شد و به تصویب رسید و همچنین مشکلات اعتباری این طرح نیز مشخص شد.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه درخصوص آمارهای ارائه شده از سوی بهزیستی در مورد تعداد کودکان مهدهای کودک مباحثی مطرح و قرار شد موضوع با کار کارشناسی بیشتری مطرح شود.

مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: آمار دقیق تعداد کودکان موجود در مهدهای کودک را جمع آوری و ارائه کرده ایم که مجددا در جلسه بعدی شورای اقتصاد مطرح و نتیجه نهایی مشخص خواهد شد.

کد مطلب 596933

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