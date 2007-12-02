موافقت با کلیات عدم حذف شیر یارانه ای در مهدهای کودک

محمد حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه شورای اقتصاد که هفته گذشته برگزار شد با کلیات توزیع شیر یارانه ای در مهدهای کودک بهزیستی موافقت شد و به تصویب رسید و همچنین مشکلات اعتباری این طرح نیز مشخص شد.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه درخصوص آمارهای ارائه شده از سوی بهزیستی در مورد تعداد کودکان مهدهای کودک مباحثی مطرح و قرار شد موضوع با کار کارشناسی بیشتری مطرح شود.

مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: آمار دقیق تعداد کودکان موجود در مهدهای کودک را جمع آوری و ارائه کرده ایم که مجددا در جلسه بعدی شورای اقتصاد مطرح و نتیجه نهایی مشخص خواهد شد.