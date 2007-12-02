یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی 868 میلیارد تومان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی با پرداخت 8 هزار و 681 میلیارد ریال یارانه به نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی موافقت کرد.

بر این اساس، 7 هزار و 18 میلیارد ریال یارانه انواع کود شیمیایی و بذر، 240 میلیارد ریال یارانه بهینه سازی مصرف سموم دفع آفات نباتی، 200میلیارد ریال یارانه انواع نهال، 770 میلیارد ریال یارانه تراکتور و کمباین و نیز128میلیارد ریال یارانه تامین وجوه اداره شده جهت توسعه فعالیت های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، 165میلیارد ریال یارانه به واکس دام، سموم، مواد ضدعفونی کننده و مواد بیولوژیک به سازمان دامپزشکی کشور و 25 میلیارد ریال یارانه خدمات هواپیمایی ویژه به شرکت هواپیمایی خدمات ویژه اختصاص می یابد.

این درحالی است که جابجایی بین مقادیر پیش بینی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا 15 به شرط عدم تغییر در سقف کل اعتبار بلامانع است.

براساس این مصوبه، یارانه کود شیمیایی و بذر در سال جاری به میزان 7هزار و 18 میلیارد ریال و میزان خرید و قیمت کود شیمیایی از واحدهای تولیدکننده در سال جاری معادل میزان خرید و قیمت مصوب سال گذشته تعیین می شود، این درحالی است که قیمت فروش انواع کودشیمیایی در سال جاری نیز معادل قیمت فروش مصوب سال 85 خواهد بود.

با توجه به قیمت های مذکور، وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به توزیع کود شیمیایی تولید داخل و وارداتی در سقف 6هزار و 603 میلیارد ریال از محل اعتبار یارانه انواع کود شیمیایی و بذر اقدام نماید. این درحالی است که هزینه تبعی تدارک و توزیع انواع کود شیمیایی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ خواهد شد.

همچنین، در راستای سیاست های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از تهیه و توزیع بذور، مبلغ 387 میلیارد و 690 میلیون ریال از اعتبار یارانه انواع کود شیمیایی و بذر به صورت متمرکز، جهت تهیه و توزیع انواع بذر اختصاص می یابد تا در چارچوب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود.

به گزارش مهر، میزان تهیه و توزیع انواع بذر در سال زراعی 87-86 حدود 505 هزار و 5/703 تن و نیز میزان یارانه در نظر گرفته شده برای آن 378 میلیارد و 690 میلیون ریال است.

بر این اساس میزان تهیه و توزیع بذر گندم در این سال زراعی به میزان 440 هزار تن است که برای آن 268 میلیارد و 400 میلیون ریال اختصاص می یابد ضمن اینکه این ارقام برای جو به ترتیب 51هزار و 733 تن و 31میلیارد و 557 میلیون ریال خواهد بود.

همچنین میزان تهیه و توزیع بذر "هیبرید کلزا"، "کلزا" و نیز "والد کلزا" در سال زراعی مذکور به ترتیب هزار و 400، هزار و 600 و 5/21 تن و نیز میزان یارانه 14 میلیارد ریال، 4میلیارد ریال و 8 میلیارد و 600 میلیون ریال است.

این درحالی است که میزان تهیه و توزیع بذر هیبرید آفتابگردان، والد آفتابگردان، سویا، پنبه و سایر دانه های روغنی در سال زراعی 87-86 به ترتیب 227 تن، 8 تن، 7هزار و 500 تن، 664 تن و 300 تن و میزان یارانه تعلق گرفته به آنها به ترتیب 3 میلیارد و 405 میلیون ریال، 4 میلیارد و 280 میلیون ریال، 5میلیارد و 250 میلیون ریال، 498میلیون ریال و یک میلیارد و 500 میلیون ریال است.

همچنین میزان تهیه و توزیع بذر هیبرید ذرت، هیبرید برنج و مینی تیوبر(ریزغده) سیب زمینی نیز به ترتیب هزار و 750تن، 500 تن و 5 تن و نیز میزان یارانه در نظر گرفته شده برای آنها نیز 28 میلیارد ریال، 15میلیارد ریال و 3 میلیارد و 200 میلیون ریال است.

به منظور کنترل و صدور گواهی بذر مبلغ 27 میلیارد و 310 میلیون ریال از اعتبار یارانه انواع کود شیمیایی و بذر به موسسه و گواهی بذر و نهال اختصاص می یابد تا در چارچوب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هزینه شود. این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی موظف است ترتیبات لازم را به گونه ای فراهم کند که کود شیمیایی و بذر مورد نیاز کشاورزان به موقع در دسترس آنها قرار گیرد.