همکاری شورای مفتیان روسیه و بانک توسعه اسلامی گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری نووستی، روشن عباسوف رئیس اداره بین الملل شورای مفتیان گفت: در این تفاهمنامه اعطای بورسیه به مسلمانان جوان برای تحصیل در دانشگاه های روسیه و خارج از کشور در رشته های مختلف در نظر گرفته شده است.

عباسوف اظهار داشت: اعطای بورسیه، گام اول در همکاری ما با بانک توسعه اسلامی است. در آینده ایجاد پرورشگاه در روسیه برای یتیمان، درمانگاه های اسلامی و آماده سازی برنامه های تلویزیونی درباره اسلام بررسی می شود.

اگر چه آمار رسمی از تعداد مسلمانان روسیه در دست نیست، اما مسکو دارای جمعیت 2 میلیون نفری مسلمانان است، عین الدین روایل رئیس شورای مفتیان روسیه پیش از این، تعداد مسلمانان روسیه را 20 میلیون نفر اعلام و استدلال کرده بود که بسیاری از مسلمانان این کشور بومی بوده و مهاجر محسوب نمی‌شوند.

