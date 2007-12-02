بازدید استاندار سمنان از مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، علی عبداللهی در ساعت های اولیه صبح امروز به منظور بررسی وضعیت بهداشت و درمان سمنان از پروژه ها و مراکز بهداشتی درمانی سمنان بازدید کرد.

استاندار سمنان در این بازدید از روند اجرای پروژه بیمارستان 220 تختخوابی آموزشی سمنان مصوب سفر رهبر معظم انقلاب به استان دیدن کرد.

عملیات احداث بیمارستان 220 تختخوابی سمنان از سال گذشته و با اعتبار 10 میلیارد در سال از سفر رهبر فرزانه انقلاب آغاز شده است و تاکنون بیش از 11 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

امسال نیز هفتاد میلیارد ریال اعتبار به این طرح اختصاص یافته که 20 میلیارد ریال آن از ردیف سفر رهبری و مابقی از منابع دولتی است که هزینه ساخت این بیمارستان 150 میلیارد ریال برآورد شده است.

عبداللهی همچنین از پایگاه اورژانس گلستان، بخش های بیمارستان فاطمیه سمنان بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات بهداشت و درمان استان و کمبود ها و نیاز های این بخش شد.

وی با حضور در مرکز بهداشتی درمانی و آموزشی حضرت زهرا(س) روستای مومن آباد با مشکلات این مرکز و خواسته های مسئولان آشنا شد.

استاندار سمنان در این بازدید یک روزه از مجتمع دانشگاه علوم پزشکی سمنان جهت بررسی مسائل خوابگاه دانشجویان و تجهیزات مورد نیاز بازدید خواهد داشت و همچنین در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی سمنان با هدف بررسی وضعیت بهداشت و درمان در سمنان شرکت خواهد کرد.