نقد آثار اسماعیل فصیح منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقالاتی که در این مجموعه فراهم آمده‌، طی سال‌های 1378 تا 1384 در شماره‌های پیشین نامه فرهنگستان منتشر شده‌ بود.

در این مجموعه، ابتدا در بخش نقد آثار داستانی اسماعیل فصیح، نظر و مروری اجمالی بر آثار وی انجام شده و سپس آثار او - اعم از رمان و داستان کوتاه - در دو فصل جداگانه (آثار پیش از انقلاب و آثار پس از انقلاب) مورد بررسی قرار گرفته ‌است.

همچنین در قسمتی دیگر با عنوان «نگاهی بر آخرین آثار اسماعیل فصیح» که شامل آثار وی در سال‌های 1375 تا 1379 است، هفت اثر دیگر از او بررسی شده است. در ادامه نیز چند داستان از احمد محمود، زویا پیرزاد، امیرحسن چهل‌تن و فتانه حاج‌سیدجوادی نقد شده ‌است.

نقد مجموعه آثار داستانی اسماعیل فصیح، نوشته مرحوم آناهید اجاکیانس، سی‌امین ضمیمه نامه فرهنگستان است که در 1500 نسخه و به‌ بهای 12000 ریال از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده‌ است.

اسماعیل فصیح (1313 ش) در رشته‌های شیمی و ادبیات انگلیسی از دانشگاه‌های آمریکا فارغ‌التحصیل شد و به کار ترجمه برای مؤسسۀ انتشارات فرانکلین و شرکت نفت پرداخت. دستاورد ادبی او، علاوه بر داستان‌های کوتاه و رمان‌هایی که فهرست و نقد آنها در این مجموعه آمده‌، چند ترجمۀ ادبی است که از جملۀ آنها می توان به استاد استادان (1353)، بازنویسی ویلمونت باکستون از داستان‌های شاهنامه با عنوان رستم‌نامه (1373)، کتاب شکسپیر شامل زندگی‌نامۀ شکسپیر و چکیده‌ای از آثار او، خواهر کوچیکه (1377) و چندین کتاب دیگر اشاره کرد.