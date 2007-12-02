5 حوزه انتخاباتی در ایران / شرکت 108میلیون روسی / رقابت 11 حزب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"الکساندر سادونیکوف" (Alexander Sadovnikov) سفیر روسیه در جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود که اتباع روس که به طور دائم در ایران زندگی می کنند و یا به طور موقت در این کشور هستند؛امروز می توانند در پنج حوزه، در انتخابات دوره پنجم مجلس دومای روسیه شرکت یابند.



به گفته وی، حوزه های انتخاباتی در سفارت روسیه در تهران، کنسولگری های این کشور در اصفهان، رشت و مشهد دایر شده است؛ در مشهد گروهی از خلبانان روس طبق قرارداد به ارائه خدمات برای هواپیماهای ساخت روسیه می پردازند. حوزه ای انتخاباتی نیز در منطقه مسکونی متخصصان ساخت نیروگاه اتمی در بوشهر گشایش خواهد یافت.

کمیسیون انتخاباتی تهران، ارگان هماهنگ سازی برای برگزاری انتخابات در تمام خاک این کشور خواهد بود.

بر اساس این گزارش، در مجموع در فهرست سفارت روسیه، تعداد اتباع مقیم ایران که برای شرکت در انتخابات واجد شرایط هستند، بیش از 1000 نفر است.

هزینه ها

انتخابات دوره پنجم مجلس دومای روسیه امروز از 8 صبح تا 8 شب به وقت محلی خواهد بود؛ برای هزینه های انتخاباتی از بودجه فدرال، 4.3 میلیارد روبل (حدود 172 میلیون دلار) تعلق گرفته است.

در روز انتخابات 300 هزار پلیس و 150 هزار نظامی از وزارت کشور روسیه به حفظ امنیت خواهند پرداخت. برای حفظ امنیت در حوزه های انتخاباتی بیش از 70 هزار مامور انتظامی در سراسر کشور حضور خواهند داشت.

احزاب شرکت کننده

در انتخابات دوم دسامبر، 11 حزب شرکت می کنند که به شرح زیراست :

1-حزب کشاورزی روسیه

2-حزب نیروی شهروندی

3-حزب دموکرات روسیه

4-حزب کمونیست فدراسیون روسیه

5-حزب اتحاد نیروهای راستی

6-حزب عدالت اجتماعی

7-حزب لیبرال دموکرات روسیه

8-حزب "روسیه عادل: وطن، بازنشستگان، زندگی"

9-حزب وطن پرستان روسیه

10-حزب روسیه واحد به رهبری ولادیمیر پوتین

11-حزب یابلوکو

در کل طبق فهرست فدرال، 4600 کاندیدا برای انتخابات ثبت شده اند؛ به طور متوسط برای هر کرسی در دوما 10 نفر رقابت می کنند.

سیستم انتخاباتی

تمام 450 نماینده مجلس دوما طبق سیستم نسبی انتخاب می شوند؛ یعنی طبق فهرست فدرال کاندیداها که از سوی احزاب سیاسی معرفی شده اند. طبق قوانین جدید انتخاباتی در روسیه، حد نصاب احزاب برای راه یافتن به دوما از 5% به 7% افزایش یافته و ایجاد اتحادهای انتخاباتی وتو شده است. گزینه "مخالف همه" از برگه های انتخاباتی حذف شده و میزان حضور حداقل مردم در انتخابات نیز لغو شده است.

واجدان شرایط رای دادن

در حال حاضر از حدود 142 میلیون نفر جمعیت روسیه، 108 میلیون شرکت در انتخابات واجد شرایط هستند. در فهرست افراد واجد شرایط، افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند، نیز ثبت شده اند. در خارج از کشور حدود 1 میلیون 683 هزار نفر می توانند در انتخابات شرکت کنند.

برای انتخابات 96 هزار حوزه انتخاباتی دایر شده است که از این میان 360 حوزه در 141 کشور خارجی دایر شده است.



عوامل برگزاری انتخابات

به گزارش مهر، حدود 3 میلیون نفر به سازماندهی و برگزاری انتخابات می پردازند. حدود 1.5-2 میلیون نفر از آنان ناظرانی از 11 حزب سیاسی نامبرده هستند که در انتخابات شرکت دارند. آنان در هر یک از حوزه ها حضور خواهند داشت. علاوه بر این حدود یک میلیون نفر از سطوح مختلف در کمیسیون انتخاباتی هستند.

در انتخابات دوما، دعوتنامه برای 336 ناظر بین المللی ارسال شده است؛برای هر یک از ارگانهای مجمع پارلمانی شورای اروپا، مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و مجمع پارلمان کشورهای مشترک المنافع 55 دعوتنامه ارسال شده است.

زمان اعلام نتایج

نتایج رسمی انتخابات سه هفته پس از برگزاری انتخابات توسط کمیسیون مرکزی انتخابات فدراسیون روسیه اعلام می شود.

زمان تشکیل مجلس جدید

اولین نشست دومای جدید، 30 روز پس از انتخابات برگزار خواهد شد.