دولت مصر علاقه مند به گسترش روابط با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر صنایع و معادن ایران در دیدار با همتای مصری خود، با برشمردن شاخصهای مطلوب جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران با قرار گرفتن در بازار 300 میلیونی خاورمیانه و 100 میلیونی حوزه خلیج فارس وضعیت مطلوبی از نظر رشد اقتصادی و تجاری دارد.

علی اکبر محرابیان با بیان اینکه رشد GDP ایران به طور متوسط 5 درصد سالیانه رشد می کند، افزود: در ایران 24 میلیون نفر مشغول به کارند.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو بیش از 50 سال در ایران قدمت دارد و به 20 کشور جهان خدمات صادرات خودرو و قطعات خودرو داریم افزود: فروش خودرو در ایران سالیانه 12 میلیارد دلار است

وی با برشمردن زمینه های مطالعه شده برای همکاری گفت: صنایعی مثل خودرو،کامیون، صنایع ریلی،ساختمان و مسکن،کارخانجات سیمان،صنایع غذائی،صنایع شیمیائی،پتروشیمی،نفت و گاز،تجهیزات و ماشین آلات،نیروگاهی،صنایع IT ،صنایع دریائی و کشتی سازی،صنایع مصالح ساختمانی و شیشه و بلور و کاشی و صنایع داروئی و بیوتکنولوژی از جمله زمینه های های مشترک برای همکاری های صنعتی بین ایران و مصر است.

محرابیان همچنین با اشاره به پتانسیلهای بالای کشور مصر برای انجام پروژه های مشترک در حوزه های مختلف ، خواستار فعال شدن بانک ایران و مصر در کشورهای مختلف به ویژه ایران شد.

محرابیان با اشاره به تمدن غنی ایران و مصر و مشترکات شخصیتهای دو کشور و شخصیتهای تاثیر گذار ایران و مصر در بین کشورهای اسلامی و جهان ، این ویژگیها را مورد توجه دولت و ملت ایران برای گسترش روابط دو جانبه دانست.

رشید محمد رشید وزیر صنایع و تجارت مصرهم سخنان وزیر صنایع ایران را نشانه عزم راسخ و علاقمندی دو طرف برای گسترش روابط اقتصادی وتجاری ایران و مصر دانست.

وی تصریح کرد این سفر آغاز خوبی برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور است. محمد رشید با اشاره به تحولات و رشد اقتصادی در ایران گفت: سال قبل مصر 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب کرده است و جهش خوبی در همه زمینه های خدمات و فنی این کشور ایجاد شده است.

وی گسترش مناسبات بین دو کشور را فرصت خوبی برای سرمایه گذاران بخش خصوص بین دو کشور دانست و گفت: تمامی زمینه های مطالعاتی شده ای که مهندس محرابیان برشمرده اند مورد توجه ما است که امیدواریم درباره همه آنها به نتیجه برسیم.

وزیر صنایع مصر با اشاره به دیدار خوب و ثمر بخش نخست وزیر کشورش با معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران در گذشته و توافقات حاصل شده گفت: در این دیدار برای گسترش واقعی روابط اقتصادی کشور توافق شد.

محمد رشید افزود، حسنی مبارک و دولت مصر همواره بر گسترش روابط تجاری و تشکیل پروژه های مشترک بین ایران و مصر تاکید دارند.

همچنین در پایان وزرای صنایع ایران و مصر با شرکت در کنفرانس خبری به سئوالات خبرنگاران رسانه های گروهی کشورهای مختلف پاسخ گفتند.

محرابیان در این نشست خبری گفت: علاوه بر اجلاس مشترک وزاری صنایع ایران و مصر برنامه های دیگری از جمله دیدار با برخی وزراء،مقامات،نمایندگان مجلس،نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازگانی مصر انجام می شود.

وی گفت : در این دیدارهای سعی خواهد شد زمینه گسترش روابط صنعتی و تجاری بین دو کشور فراهم آید و به نقاط مشترکی برسیم.

وزیر صنایع و معادن همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد موضوع هسته ای گفت: پرونده هسته ای دو جنبه یکی سیاسی و دیگری فنی و حقوقی دارد.

محرابیان افزود در بخش اول قدرتها تلاش کردند با ایجاد شبه در برنامه هسته ای ایران آنرا مبهم نشان دهند ولی با همکاری ایران با آژانس هسته ای جهان به این حقیقت پی برد که هیچ ابهامی در پرونده هسته ای ایران وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: در گزارش اخیر آژانس، این سازمان بین المللی فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران را کاملا تایید کرده است و حتی نماینده امریکا در آژانس تایید کرد که ایران هیچ گونه انحرافی نداشته و بر این اصرار کرد و این به معنی آن است که این پرونده برای همیشه بسته شده است.

محرابیان همچنین جنبه حقوقی و فنی این فعالیت را رابطه مستمری دانست که آژانس فعالیتهای کشورهای عضو را دائم دنبال و بررسی و نظارت می کند.

وزیر صنایع مصر نیز در این نشست خبری با بیان اینکه وزیر صنایع ایران به دعوت رسمی وزیر صنایع مصر به این کشور سفر کرده است گفت: دولت مصر بر گسترش روابط با ایران علاقه مند است. وی اظهار امیدواری کرد این سفر سر آغاز گسترش روابط بین دو کشور باشد.

محمد رشید همچنین تاکید کرد مشکلات راه همکاری های دو کشور از جمله ارتباطات تلفنی و صدور روادید و دیگر مشکلات بررسی و مرتفع خواهد شد.