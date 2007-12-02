وزیر ارشاد عصر دیروز در حاشیه مراسم تقدیر از کتابداران نمونه کشور و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره برنامه های این وزارتخانه برای بهبود وضعیت کتابخانه های عمومی، گفت: همین که یک مدیریت کارآشنا و کارآمد (منصور واعظی) به عنوان دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی انتخاب شده، اعضای هیئت امنای نهاد پیشنهاد شده و حکم آنها از رئیس جمهور گرفته شده است، اینها مقدمه لازمی برای رونق بخشیدن به کار است.

وی افزود: خوشبختانه ما در کنار این کارها با تدارکی که در هیئت دولت دیده ایم و رایزنی هایی که با مسئولین نظام، مجلس و بعضی از وزارتخانه های دیگر داشته ایم، تصمیمات خوبی را برای تقویت بنیه کتابخانه های عمومی اتخاذ کرده و امیدواریم این تصمیمات هرچه بیشتر به مرحله اجرا و عمل برسد. یکی از آخرین تصمیمات در این حوزه این بود که ما در تدارک احیای کتابخانه های عمومی در شهرهای کوچک و روستاها هستیم.

صفارهرندی اضافه کرد: البته اگر قرار باشد این کتابخانه ها در شکل بسیار مطلوبشان ظاهر شوند، باید ساخت و سازهایی را داشته باشیم که با بنیه بودجه ای فعلی این امر میسر نیست.

وزیر ارشاد گفت: به هر حال نباید از پا نشست و دست روی دست گذاشت لذا می خواهیم از امکانات موجود استفاده کنیم. اولین کاری که در این حوزه انجام شد، توافق نامه ای بود که با دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان امضا کردیم و در واقع توافقی بود میان وزارت ارشاد و وزارت بهداشت و درمان که بر اساس آن تا آخر سال آینده 110 کتابخانه عمومی تحت عنوان کتابخانه سلامت در خانه های بهداشت این استان به راه خواهد افتاد.

وی افزود: این کار پایلوتی برای کل کشور است. امیدواریم گوشه ای از خانه های بهداشت تمام روستاهای کشور تبدیل به کتابخانه های عمومی شود که علاوه بر دارا بودن کتابهای مربوط به حوزه بهداشت و سلامت، بخش اصلی کتابهایشان کتابهای عمومی باشد.

صفارهرندی ادامه داد: البته تدارکهای دیگری هم برای توسعه کتابخانه های عمومی در همه شهرستانها و شهرها دیده شده است. در مراکز استانها پیگیر بحث کتابخانه های مرکزی هستیم که در بسیاری از استانها یا تحویل شده و یا در حال آماده شدن برای تحویل است. امید ما این است که طی سالهای آینده دیگر هیچ شهری بدون کتابخانه نباشد، گو اینکه الان هم تقریباً اکثر شهرهای ما چیزی به اسم کتابخانه دارند اما آنها با کتابخانه مطلوبی که در حال حاضر در استانها و با استفاده از بودجه استانی در حال ساخت هستند، فاصله دارند. در کنار این بحثها همت خیرین کتابخانه ساز هم به مدد ما آمده است.

وی درباره چگونگی تامین نیروی انسانی کتابخانه های عمومی کشور نیز گفت: طبیعی است که کتابخانه بدون کتابدار معنی ندارد اما سنگینی هزینه ای که کتابخانه های عمومی بر دوش سیستم دولتی می گذارد، همان چیزی است که ممکن است کار را متوقف کند. کسانی که سالها قبل آمدند و شکل هیئت امنایی به کتابخانه های عمومی بخشیدند، این کار را به این خاطر کردند که از کمک بقیه دستگاه ها استفاده شود ولی متاسفانه در بعضی جاها این کمکها انجام نمی شود. مثلاً نیم درصد درآمد شهرداریها به کالبد کتابخانه ها نمی آید که امیدواریم این قسط های عقب مانده به زودی پرداخت شود.

وزیر ارشاد اضافه کرد: در بخش نرم افزاری هم توافقهایی را با آموزش و پرورش داشته ایم تا موضوع کتابخوانی را به مثابه درسی جدی در دستور آموزشی قرار بدهند که این امر مورد موافقت مسئولان وزارتخانه (آموزش و پرورش) هم قرار گرفته است. ما حمایتهایی را جهت تقویت کتابخانه های مدارس انجام داده ایم و امسال چند برابر سال گذشته کتاب به کتابخانه های مدارس داده ایم. در یک قلم ما 5 میلیارد تومان کتاب را در ماه های آینده به کتابخانه های مدارس خواهیم داد.

وی افزود: این موج تقویت کتابخانه ها را از طریق کانونهای فرهنگی هنری در مساجد نیز داشته ایم. امسال همه کتابخانه های عمومی نیز با دریافت تعداد قابل توجهی کتاب می توانند حالت نوشدگی را در خود تجربه کنند. این تعداد کتاب که ما قصد داریم در یک سال آینده به کتابخانه های عمومی بفرستیم در تمام تاریخ فعالیت این کتابخانه سابقه ندارد. شاید چیزی در حدود 10 برابر گذشته کتاب به کتابخانه ها تزریق شود.