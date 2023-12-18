۹۰۹ معدن واگذار شده باید تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده صبح امروز دوشنبه در شورای معادن استان بیان داشت: طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجرا است که در این راستا از ابتدای سال جاری ۲۶ معدن در خراسان جنوبی احیا شده است.

وی با اشاره به راکد بودن بیش از ۳۰۰ واحد معدن استان، افزود: این واحدها باید یا فعال شوند و یا مشمول ماده ۲۰ شده و با باطل شدن پروانه بهره برداری آنها، از طریق مزایده واگذار شوند.

به گفته وی ۴۱۹ واحد معدنی هم آمار میزان استخراج خود را در سامانه مورد نظر تاکنون ثبت نکرده اند که این واحدها نیز باید تعیین تکلیف شوند و حقوق دولتی را پرداخت کنند.

عباس زاده خاطر نشان کرد: دبیرخانه شورای معادن استان باید اقدام لازم را برای تعیین تکلیف ۹۰۹ واحد معدنی دیگر موجود در خراسان جنوبی را انجام دهد تا وضعیت آنها به خوبی مشخص شود که آیا پروانه این واحدهای باید تمدید شود؟ و یا اینکه قابلیت بهره برداری را دارند و یا باید مشمول ماده ۲۰ شوند.