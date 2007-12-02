جزوه قرآنی خطی موقوفه به آستان قدس رضوی برگردانده شد

حسین فاضل هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: این قرآن به دلایل نامعلومی از سالهای دور نزد خانواده‌ای نگهداری می‌شده که پس از شناسایی توسط شورای ارزیابی نسخ خطی به وسیله عصمت منتظریان تسلیم کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی شد.

رئیس اداره مخطوطات سازمان کتابخانه، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: این جزوه قرآنی یکی از سی پاره‌هایی است که در آن جزء پنجم قرآن کریم به خط نسخ کتابت شده است.

وی افزود: واقف این اثر نورستی بنت علی بن محمد معروف به صلاح نیشابوری است که مجموعه جزوات آن در سال ‪ ۶۰۷‬هجری قمری وقف روضه منوره شده است.

هاشمی گفت: دو صفحه اول این اثر دارای کتیبه، حاشیه مذهب و منقش که در میان کتیبه‌ها به خط کوفی با سفیداب "الجزء" و "الخامس" کتابت شده و در تمام نسخه کلمه جلاله با طلا و تحریر شنگرف نوشته شده است.

وی افزود: فواصل آیات این کتاب نفیس گوی زرین و در حاشیه نشانه‌ها قرص مذهب و منقش با شکل قندیل مانند است.