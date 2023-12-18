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۲۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۱

معاون راهداری آذربایجان‌شرقی:

ماموران راهداری به ۲۵ خودرو گرفتار در برف کمک رسانی کردند

ماموران راهداری به ۲۵ خودرو گرفتار در برف کمک رسانی کردند

تبریز- معاون راهداری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته به ۲۵ خودرو گرفتار در برف در محورهای ارتباطی استان کمک رسانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رسول زاده، روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه برای اجرای عملیات راهداری زمستانی و برف روبی راه‌های استان ۵۷۰ تن مخلوط شن و نمک استفاده شده است، افزود: در زمان کنونی تمامی راه‌های شریانی، اصلی و فرعی استان باز است و تردد در آنها جریان دارد.

وی با بیان اینکه به دنبال بارش برف شب گذشته، یک‌هزار و ۸۷۰ کیلومتر-باند از راه‌های استان از سوی گروه‌های راهداری، برف‌روبی و نمک و شن پاشی شد، اظهار کرد: بیشترین میزان برف روبی از سوی راهداران در مسیرهای آزادراه تبریز- زنجان، اهر، مرند، بستان آباد، سراب، هریس، جلفا و تبریز انجام شده است.

رسول زاده، با بیان اینکه راه‌های تحت پوشش برف روبی استان بیش از ۱۴ هزار کیلومتر و تعداد نقاط کوهستانی برف گیر ۳۸ نقطه است، ادامه داد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در راستای وظایف ذاتی خود با بسیج همه جانبه همکاران و بکارگیری تمامی امکانات و استقرار در مسیرهای حوزه استحفاظی و افزایش گشت‌های راهداری به ویژه در راه‌های پرتردد نسبت به خدمات رسانی به مترددین جاده‌ها اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به آماده سازی و تجهیز راهدارخانه‌ها در راه‌های اصلی و فرعی جهت امدادرسانی و خدمات به موقع به مسافران و کاربران راه‌ها، یادآور شد: در این راستا آماده همکاری و تعامل با مسؤولان استانی و شهرستانی، نیروهای انتظامی و پلیس راه، هلال احمر و سایر نیروهای امدادی برای افزایش ایمنی عبور و مرور هستیم.

رسول زاده، افزود: شماره تلفن گویای ۱۴۱ نیز آماده پاسخگویی ۲۴ ساعته به رانندگان و مسافران در خصوص وضعیت راه‌ها و شرایط آب و هوایی است و ترددکنندگان جاده‌ها می‌توانند از طریق اپلیکیشن ۱۴۱ و وب سایت www.۱۴۱.ir از وضعیت آب و هوایی جاده‌ها اطلاع کسب کنند.

کد مطلب 5969585

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