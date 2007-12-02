1+5 بدون پیش شرط وارد مذاکرات جدی با ایران شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه صلح کارنگی مدعی شد: گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره موضوع هسته ای ایران به این حقیقت "هشداردهنده" اشاره می کند که دانش آژانس درباره برنامه کنونی ایران در حال کاهش است و اینکه ایران در حال افزایش کار خود بر روی سانتریفیوژهای پیشرفته P2 است و مسئله ارائه اطلاعات جزئی به آژانس را بر خلاف طرح اقدام که در آگوست سال گذشته بر سر آن توافق شد، به تاخیر می اندازد.

" پیر گلداسمیت" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: اکنون زمان فهمیدن این مسئله است که آژانس هرگز نخواهد توانست به این نتیجه برسد که هیچ ماده و فعالیت هسته ای اعلام نشده ای در ایران وجود ندارد و اینکه این برنامه صرفا صلح آمیز است، مگر آنکه آژانس و شورای امنیت ایران را متقاعد و یا وادار کنند که اجازه تحقیقات عمیق تر از آنچه که آزانس تاکنون انجام داده، بدهد.

در ادامه این مطلب آمده است: اگر آژانس نتواند به این ماجرا پایان دهد و اگر ایران به تولید مواد شکاف پذیر بدون مهر تایید آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دهد؛ بحران هسته ای ایران نمی تواند به گونه ای حل شود که امنیت بین المللی را تقویت کند . در هر مورد، این احتمال وجود دارد که ایران همکاری نکند، اما اگر جامعه بین المللی در تحمیل هزینه ها در قبال پایبند نبودن ایران متحد نباشد؛ مسلما ایران همکاری نخواهد کرد.

به گزارش مهر، نویسنده تصریح کرده است: البته همواره دیپلماسی باید مسلط باشد و برای آمریکا و هم پیمانان اروپایی آن با حمایت چین و روسیه امری ضروری است تا در مذاکرات جدی با ایران بدون درخواست تعلیق در جهت آغاز مذاکرات ، شرکت کنند.( کمی پس از آغاز مذاکرات، تعلیق می تواند یک نشانه مهم پیشرفت در چنین مذاکراتی باشد.) ایران هم باید همین موضع را اتخاذ و نباید تنها به حرف اکتفا کند.