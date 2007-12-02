تلاش برای پرداخت طلب بازیکنان استقلال/ تغییر زمین تمرین آبی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در فصل جاری ضمن دریافت کمک از سازمان تربیت بدنی با امضا قراردادی با یکی ازموسسات مالی زیر مجموعه شهرداری تهران بخشی از مشکلات مالی خود را برطرف کرده است.

هاشم ساعدی سخنگوی باشگاه استقلال در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: پیش از آغاز مسابقات لیگ برتر با تسلیم برنامه ای مدون به سازمان تربیت بدنی بخشی از مشکلات مالی ما برطرف شد. در این بین بازهم چشم امیدمان به سازمان تربیت بدنی است تا به عنوان متولی اصلی باشگاه استقلال ما را در رفع مشکلات یاری رساند. در همین راستا تدوین برنامه ای جدید و ارائه به سازمان تربیت بدنی در دستور کارماست.

سخنگوی باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم که اگر سازمان تربیت بدنی را در جریان اقداماتی که تا به امروز انجام داده ایم قرار دهیم و برنامه های خود را شفاف ارائه کنیم ، این سازمان همچون همیشه به ما کمک خواهد کرد. ما صمیمانه از ریاست محترم سازمان تربیت بدنی تشکر می کنیم و امیدواریم که همراهی سازمان را همراه خود داشته باشیم.

وی در ادامه از تعامل بیشتر باشگاه استقلال با حامی مالی این تیم خبر داد و افزود: موسسه مالی و اعتباری شهر از ابتدای فصل جاری درکنارباشگاه استقلال حضور داشته و با کمک های مالی این موسسه بخش دیگری از مشکلات ما برطرف شده است. با کمک های این موسسه تا به امروز مطالبات بازیکنان را پرداخته ایم.

سخنگوی باشگاه استقلال اذعان داشت: یکی از موارد توافق ما با این موسسه تعامل دوطرفه بود که طرفین بتوانند از پتانسیل هم استفاده کنند. در این بین هواداران استقلال می توانند از تسهیلاتی که موسسه مالی و اعتباری شهر در اختیارشان قرار می دهند بهره مند شوند.

ساعدی خاطرنشان کرد: فشار زیادی روی ماست اما تلاش می کنیم تا با تامین بودجه لازم در اولین فرصت بخش دیگری از مطالبات بازیکنان و مربیان را پرداخت کنیم.

وی در خاتمه از جابجایی زمین تمرین آبی پوشان خبر داد و افزود: با توجه به درخواست کادر فنی و تلاش مسئولان باشگاه به زودی تمرینات تیم استقلال در زمین شماره 2 آزادی برگزار خواهد شد.