۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۴۶

مراسم بزرگداشت شیخ مفید برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت شیخ مفید از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فردا دوشنبه 12 آذر ماه برگزار می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوعبدالله محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید یکی از برجسته فقهای شیعه در سده چهارم و پنجم هجری در سال ۳۳۶ هجری به دنیا آمد و پس از صرف بیش از ۷۰ سال از عمر با برکت خود در راه تبیین مباحث اسلامی به ویژه مهدویت، سرانجام در سوم رمضان المبارک سال۴۱۳ هجری وفات کرد.

شیخ مفید که در زمره بزرگان و مفسران اصلی مباحث مهدویت است در جهت تبیین و تشریح مفاهیم مهدوی سه آثر گرانبهای الارشاد، الفصول العشره و رساله ثانیه فی الغیبه را به رشته تحریر درآورد. 

مراسم بزرگداشت شیخ مفید فردا دوشنبه 12 آذر ماه از ساعت 17 تا 19 در محل ساختمان شماره 2 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی واقع در خیابان انقلاب، بین ابوریحان و دانشگاه، روبروی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه چهارم برگزار می شود .

