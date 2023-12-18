به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن امیری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: امسال مزرعه موقوفه بودنجان واقع در روستای قلعه سلیم، با حضور یک تیم دانش بنیان زیر کشت چغندر قند رفت.

وی افزود: با توجه به اینکه کار اصلی این تیم دانش بنیان، اصلاح ساختار و بافت خاک است، در سال جاری شاهد افزایش و رشد تولید محصول چند برابری در این مزرعه بودیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در صنعت کشاورزی دنیا، چغندرقند با توجه به فرآورده‌های جانبی چون شکر و قند، به عنوان یک محصول استراتژیک شناخته می‌شود.

امیری با اشاره به رسالت اوقاف در حوزه اشتغال‌زایی عنوان کرد: برای تعداد ۱۰ نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وظیفه اصلی و مهم اوقاف و امور خیریه حفظ و صیانت از موقوفات در راستای نیت واقف است، بر همین اساس درآمد حاصله از فروش محصولات، در راستای اجرای نیت واقف صرف می‌شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: استفاده از تیم‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از روش‌های نوین در عرصه کشاورزی از دو سال پیش و در موقوفات زراعی شیخ رجب دستگرد و حاج سلیمان بروجن در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.