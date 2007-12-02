بزرگراه همدان - ملایر ایمن ترین محور استان همدان به شمار می رود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیزاده در دومین روز از بازدید خبرنگاران اعزامی از پروژه های شهرستان ملایر افزود: بزرگراه همدان - ملایر 80 کیلومتر طول دارد و از محورهای اصلی و شریانی استان همدان به شمار می رود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 73 کیلومتر از بزرگراه همدان - ملایر آسفالت شده است و زیر عبور قرار دارد.

علیزاده با بیان اینکه شش میلیارد و 900 میلیون تومان صرف اجرای این پروژه شده است اظهار داشت: در صورت مناسب بودن شرایط آب و هوایی 7 کیلومتر باقی مانده از بزرگراه همدان - ملایر آسفالت خواهد شد.

مدیر کل راه وترابری استان همدان ایمن سازی تقاطع ها و تجهیز بزرگراه به روشنایی را مورد اشاره قرارداد و گفت: این محور از ایمن ترین محورهای تردد در استان همدان به شمار می رود و در سال جاری چهار میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یافت.

وی یاد آور شد: 14 مجتمع خدماتی بین راهی نیز برای رفاه حال مسافران در مسیرهای عبوری استان راه اندازی شده است.