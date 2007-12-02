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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۳

سفر رسانه ای همدان (8)

بزرگراه همدان - ملایر ایمن ترین محور استان همدان به شمار می رود

همدان - خبرگزاری: مدیر کل راه ترابری استان همدان گفت: شش میلیارد و 900 میلیون تومان صرف انجام عملیات عمرانی بزرگراه همدان - ملایر که ایمن ترین محور استان به شمار می رود شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیزاده در دومین روز از بازدید خبرنگاران اعزامی از پروژه های شهرستان ملایر افزود: بزرگراه همدان - ملایر 80 کیلومتر طول دارد و از محورهای اصلی و شریانی  استان همدان به شمار می رود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 73 کیلومتر از بزرگراه همدان - ملایر آسفالت شده است و زیر عبور قرار دارد.

علیزاده با بیان اینکه شش میلیارد و 900 میلیون تومان صرف اجرای این پروژه شده است اظهار داشت: در صورت مناسب بودن شرایط آب و هوایی 7 کیلومتر باقی مانده از بزرگراه همدان - ملایر آسفالت خواهد شد.

مدیر کل راه وترابری استان همدان ایمن سازی تقاطع ها و تجهیز بزرگراه به روشنایی را مورد اشاره قرارداد و گفت: این محور از ایمن ترین محورهای تردد  در استان همدان به شمار می رود و در سال جاری چهار میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یافت.

وی یاد آور شد: 14 مجتمع خدماتی بین راهی نیز برای رفاه حال مسافران در مسیرهای عبوری استان راه اندازی شده است.

کد مطلب 596969

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