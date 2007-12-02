ایدز تهدیدی برای کشورهای در حال توسعه است

دکتر فرشید فریور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: اطلاع رسانی درباره بیماری ایدز را به گروه های در معرض خطر خصوصا جوانان ضروری است و گفت: باید در خصوص راههای مقابله با بیماری ایدز، عوارض و عواقب و راههای پیشگیری از آن در جامعه اطلاع رسانی شود.

وی با اشاره به اینکه از کشف این بیماری نو پدید کمتر از 30 سال می گذرد، اظهار داشت: از زمان ورود این ویروس به بدن تا بروز بیماری ممکن است 16 سال طول بکشد.

فریور به راه های انتقال این بیماری اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر گسترش این بیماری در جهان با سیاست استعماری برخی از دولتها اجین شده است.