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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ایدز تهدیدی برای کشورهای در حال توسعه است

ایدز تهدیدی برای کشورهای در حال توسعه است

سمنان - خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز بهداشت سمنان گفت: بیماری ایدز در کشورهای توسعه یافته کشف شد اما اکنون تهدیدی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود.

دکتر فرشید فریور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: اطلاع رسانی درباره بیماری ایدز را به گروه های در معرض خطر خصوصا جوانان ضروری است و گفت: باید در خصوص راههای مقابله با بیماری ایدز، عوارض و عواقب و راههای پیشگیری از آن در جامعه اطلاع رسانی شود.

وی با اشاره به اینکه از کشف این بیماری نو پدید کمتر از 30 سال می گذرد، اظهار داشت: از زمان ورود این ویروس به بدن تا بروز بیماری ممکن است 16 سال طول بکشد.

فریور به راه های انتقال این بیماری اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر گسترش این بیماری در جهان با سیاست استعماری برخی از دولتها اجین شده است.

به گفته وی، استفاده از سرنگ مشترک و آلوده، ترویج بی‌بند و باری اخلاقی و انتقال از بیمار آلوده به نوزاد از مهمترین راههای انتقال بیماری ایذر است.

کد مطلب 596971

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