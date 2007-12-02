تاسیس واحد بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی در مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار، ضمن تاکید بر همکاریهای علمی و تحقیقاتی مشترک، مقدمات راه اندازی واحد بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی در مالزی بررسی شد.

بر اساس این گزارش، دکتر جاسبی با اشاره به اینکه مالزی یک کشور مسلمان و دارای تعداد زیادی دانشجوی ایرانی است از ایجاد همکاریهای علمی با دانشگاههای آن کشور استقبال کرد و زمینه های همکاری دانشگاه آزاد و آموزش عالی مالزی را ایجاد دوره های مشترک دکترا، انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک، تبادل استاد و دانشجو و فرصتهای مطالعاتی مشترک عنوان کرد.

در ادامه دکتر مصطفی بن محمد، توضیحاتی در خصوص امکانات آموزش عالی مالزی به عنوان یکی از پیشرفته ترین کشورهای شرق آسیا در امر آموزش عالی ارائه کرد و سپس خواستار گسترش و توسعه همکاریهای علمی و تحقیقاتی در این رابطه شد، همچنین مذاکرات اولیه ای برای ایجاد و تاسیس واحد بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی در مالزی صورت گرفت.

در ادامه این دیدار، دکتر مصطفی بن محمد و هیئت همراه از قسمتهای مختلف واحد علوم و تحقیقات نظیر دانشکده فیزیک پلاسما، مجتمع آزمایشگاهی و دانشکده فنی و مهندسی بازدید کردند.

در این دیدار که دکتر پیمان مهستی معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد، دکتر مصطفی بن محمد وزیر آموزش عالی مالزی، معاونان، مشاوران و روسای دانشگاه های تراز اول کشور مالزی نیز حضور داشتند، بر اهمیت حضور و نقش دانشگاه ها در ارتقای سطح آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی کشورها تاکید شد.