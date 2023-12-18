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۲۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۴

سرپرست معاونت امور بازرگانی صمت سمنان:

نمایشگاه ویژه شب یلدا در سمنان برپا شد

نمایشگاه ویژه شب یلدا در سمنان برپا شد

سمنان- سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت استان سمنان از راه اندازی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه شب یلدا در مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر تبیانیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی صمت استان سمنان از اجرای طرح‌های ویژه شب یلدا در استان خبر داد و بیان کرد: راه اندازی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه شب یلدا در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از ۲۶ آذرماه در شهرستان سمنان آغاز به کار کرده است، افزود: این نمایشگاه با توجه ایام پایانی فصل پاییز و فرارسیدن شب یلدا و افزایش تقاضای مردم در خصوص اقلام اساسی، برپا شده است.

سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به صورت مستقیم و با قیمت کمتر را هدف این رویداد اعلام کرد.

تبیانیان با بیان اینکه این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی سمنان برپا شده است، ابراز کرد: خشکبار، انواع شیرینی و شکلات، ترشیجات، میوه خشک و تازه، مواد شوینده و بهداشتی و پوشاک در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

وی افزود: بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در محل نمایشگاه حضور دارند و بر عرضه و قیمت‌ها نظارت کافی را خواهند داشت.

کد مطلب 5969741

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