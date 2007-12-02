۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۹

انتقاد رامسفلد از برگزاری همه پرسی در ونزوئلا

وزیر دفاع سابق آمریکا در واکنش به برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ونزوئلا اعلام کرد که با برگزاری این همه پرسی دموکراسی در ونزوئلا در شرف نابودی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، "دونالد رامسفلد" با ذکر این مطلب "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا را یک ستمگر بلندپرواز توصیف کرد.

وزیردفاع سابق آمریکا در ادامه مطلبی که به نقل از او در روزنامه واشنگتن پست چاپ شده، نوشت : امروز در ونزوئلا همه پرسی اصلاح قانون اساسی برگزار می شود که اگر این همه پرسی به نفع چاوز تمام شود؛ آنگاه اندک دموکراسی باقی مانده در این کشور نیز در شرف نابودی قرار می گیرد.

به گزارش مهر، مردم ونزوئلا امروز به پای صندوقهای رای می روند تا در همه پرسی قانون اساسی شرکت کنند؛ در صورت موافقت مردم ونزوئلا، چاوز به عنوان رئیس جمهور مادام العمر این کشور به کار خود ادامه خواهد داد.

رامسفلد در ادامه این مطلب خود خطاب به کنگره آمریکا نوشت: تنها پاسخ فوری که می توان به این اقدام چاوز داد؛ برقراری روابط آزاد تجاری با کلمبیا است؛ کشوری که به تازگی چاوز تمام روابط ونزوئلا با آن را قطع کرده است؛ ما باید به مردم کلمبیا این پیام را بدهیم که در برابر چاوز تنها نیستند. 

چاوز به آمریکا درباره عواقب خطرناک هرگونه دخالت در همه پرسی امروز هشدار داده بود.

 

