به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین یاقوت ظهر امروز دوشنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزیها و سهمیه بندیهای انجام شده برای حج عمره امسال، سه هزار نفر از استان خوزستان به سرزمین وحی اعزام میشوند.
وی با بیان اینکه برای حج عمره امسال ۲۴ کاروان با ۱۲ پرواز برای انجام مناسک حج عمره اعزام میشوند، افزود: اعزام کاروانها در مرحله اول از ۱۵ دی ماه آغاز میشود و تا ۱۲ اسفندماه امسال ادامه دارد.
یاقوت، اولویتهای حج عمره امسال را یک تا ۴۰۰ اعلام کرد و ادامه داد: ۲ گروه برای اولویت یک در نظر گرفته شده است که بر اساس آن بخش اول اولویت یک مربوط به ثبت نامیهای قبل از سال ۱۳۹۰ و افرادی است که در قرعه کشی سال ۹۰ حائز اولویت یک شدهاند، گروه یک دوم نیز مختص افرادی میشود که از سال ۱۳۹۰ به بعد ثبت نام کردهاند.
مدیر حج و زیارت خوزستان با اشاره به استقبال خوب هم استانیها برای اعزام به حج عمره، اضافه کرد: تاکنون یک سوم ظرفیت کاروانهای خوزستان تکمیل شده است و تا زمانیکه کاروانها ظرفیت داشته باشند، ثبت نام انجام میشود، اما از عمرهگزاران تقاضا داریم با توجه به فعال بودن همه دفاتر زیارتی، هرچه سریعتر ثبت نام خود را تکمیل و کاروان خود در دفاتر زیارتی مجاز و زیر نظر حج و زیارت انتخاب کنند.
وی با بیان اینکه گروههای یک تا ۱۰ نفره برای اعزام به این سفر معنوی تشکیل میشود، گفت: کاروانهای خوزستان رجبیه و شعبانیه هستند و با توجه به اینکه حج عمره در این ماهها ثواب خاصی دارد، افرادی که تمایل به اعزام در این ماهها دارند، نسبت به ثبت نام از طریق Omreh.haj.ur اقدام کنند.
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